EDHO Alparslan Ölüyor Mu? Yunus Emre Yıldırımer Diziden Neden Ayrıldı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile birlikte seyircileri heyecanlandırdı. EDHO 182. bölüm fragmanını izleyen seyirciler “EDHO Alparslan öldü mü?” sorusunun cevabını aradı. EDHO’da meydana gelecek savaşın sinyalleri Alparslan'ın vurulmasıyla açıkça verildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu haftaki bölümünde İdris Reis'in kardeşi Demir, oğlu Uğur'a Façalıların mekanına baskın yapması için talimat vermektedir. Fakat Hızır Çakırbeyli’nin planı sayesinde bu plan sekteye uğrayacaktır ve Fuat öldürülecektir. Plan başarısız olunca oteldeki plan devreye alınacaktır. Bu sahnede ise seyirciler Alparslan Çakırbeyli'nin vurulduğu görecektir.

Fragmanı izleyen kişiler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu merak etti.

Yunus Emre Yıldırımer tarafından 6 sezon boyunca canlandırılan Alparslan Çakırbeyli karakteri seyirciler tarafından çok seviliyordu. İzleyiciler “EDHO Alparslan ölecek mi?” sorusunun cevabının verilmesini bekliyor. Fakat Alparslan Çakırbeyli karakterinin ölüp ölmediği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Yunus Emre Yıldırımer’in dizideki durumu bugün yayınlanan bölümde belli olacak. Henüz Alparslan Çakırbeyli’nin vurulduğub sahne ekranlara gelmedi.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

5 Şubat 1982 tarihinde doğan Yunus Emre Yıldırımer Siirt’te dünyaya gelmiştir. Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Yıldırımer, ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da almıştır. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olan üniversitede okurken aynı zamanda Melisa Özge Yıldırımer ile evlenmiştir. 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren Yıldırımer, daha sonra Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi çeşitli dizilerde oynadı.

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde Senegal'e giden bir öğretmene hayat verdi. Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapmaya devam etti. Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olan Yıldırımer, çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun başrollerinde yer aldığı 2013 yapımı olan Fatih Harbiye dizisinde Şinasi rolüyle büyük beğeni topladı. 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Yıldırımer, Alparslan Çakırbeyli adlı karakteri canlandırıyor.