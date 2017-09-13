Eda Taşpınar sosyal medyada yeni bir skandala imza attı !

Sosyal medyayı etkili kullanan Eda Taşpınar paylaştığı renkli fotoğraflarla dikkat çekiyor. 500 bini aşkın takipçisi bulunan Taşpınar'ın bazı fotoğrafları kendisiymiş gibi paylaştığı ancak karelerdeki kişilerin kendisi olmadığı anlaşıldı.

DENİZ FOTOĞRAFI BAŞKASINA AİT ÇIKMIŞTI

Geçen günlerde Eda Taşpınar'ın "Gece denize girmeden yaz bitmez" notuyla paylaştığı fotoğrafı Instagram'dan başka kullanıcının günler önce paylaştığı ortaya çıkmıştı.

BİR SKANDAL DAHA PATLADI

Şimdi ise Eda Taşpınar'ın denizin içinden yaptığı bu paylaşımın da Instragram'da RAVA isimli bir kullanıcıya ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğrafta Taşpınar'ın göğüs kısmını photoshop'la düzeltmesi ise dikkatlerden kaçmadı.