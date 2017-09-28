Ece Erken'in yanındaki adam yeni sevgilisi mi ?

Ece Erken kendisinden yaşca küçük olan sevgilisi Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmiş çiftin nikah şahitliğini de yakın arkadaşı olan Alişan yapmıştı.2015 yılında evlilikleri çatlak vermeye başlayan çiftin Eymen adında bir erkek çocukları da dünyaya gelmişti.Ancak Eymen bebekte bu evliliği kurtaryama yetmemiş ve çift evliliğin üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen boşanmıştı.

Duymayan Kalmasın programında paylaşılan bu kareler magazin dünyasına bomba gibi düştü.NewYork havalimanında çekilen fotoğraflar Ece Erken ile yanındaki kişinin samimi hallede olması Ece Erken yeni sevgilisi ile birlikte düşüncelerini akılllara getirdi.Görüntülerdeki kişini iş adamı Nazım Torbaoğlu öğrenildi.

Ece Erken'den Açıklama

Fotoğraflarının basında yer almasından sonra açıklamalarda bulunan Ece Erken , “Herkesin hayatında tanımak istediği, tanımaya çalıştığı birileri olabilir,hayatımda kimse yok, olsa saklamam, fotoğraf aylar öncesinin arkadaş grubumuzla çekilmiştir.Arkadaşlarım fotoğraftan kesilince böyle başbaşa kalmışız" dedi.