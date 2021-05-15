Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu İnişli Çıkışlı İlişkilerini Bodrum'da Devam Ettirdi

Bir dönem yaşamış olduğu ilişki ile magazin gündeminin en üst sıralarında yer alan ünlü sunucu Ece Erken ve sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu birlikte Bodrum'a gitti ve tatil sezonunu orada açtı. Ünlü sunucu Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşaması uzun süre konuşulan konular arasında yer almıştı ve çıkan haberler sonrasında avukat Şafak mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Ece Erken ile Yazıcıoğlu ise boşanma sonrasında ilişkilerini bir dargın bir barışık olarak devam ettirdi ve son olarak Bodrum'a gitti. Bayram tatili olarak Bodrum'a gitmeyi tercih eden çift önceki gün Türkbükü'nde kameralara yansıdı ve çiftin tatil sezonunu Bodrum'da açtıkları öğrenildi. Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası olan fakat sonradan eşinden boşanan sevgilisinin almış olduğu yeni teknesinde ikili objektiflere yansıdı ve deniz ile güneşin tadını çıkardıkları öğrenildi.

Ünlü sunucu Ece Erken’in bir ayrı bir barışık olduğu sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu uzun süre tekne içinde vakit geçirdi ve ardından güverteye geçti. Erken, tekne personeli ile konuşup talimat veren Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yanına geldi ve teknenin arka kısmından denize atlayarak Bodrum'un tadını çıkardı. Çivileme suya atlayan Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu bu şekilde görüntülendi ve fotoğrafları çekildi.

Geçen sene sunucu Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yasak aşk yaşadığı magazin gündeminde yer almış ve konu hakkında konuşmalar meydana gelmişti. Ünlü sunucu Ece Erken ise hakkında çıkan bu haberlere karşılık olarak bir yanıt vermiş ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili olarak 9 ay önce dava açıldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşadığını söylemişti. Ece Erken'in eşi ile aynı evde yaşayan biri ile birlikte olmadığını açıklaması gündemde dikkat çekmişti.