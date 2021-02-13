Ebru Şallı'ya Eşinden 14 Şubat Jesti

Güzel Manken Ebru Şallı'ya eşinden güzel bir 14 Şubat Sevgililer Günü jesti geldi. 2019 yılında İş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturan manken ve sunucu Ebru Şallı, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak Uğur Akkuş'tan 101 adet kırmızı gül aldı. Mutluluğu gözünden okunan Ebru Şallı bu mutlu halini kendi Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Sunucu ve manken Ebru Şallı 2 yıl önce, 2019 yılında başarılı iş adamı Uğur Akkuş ile 2 yıl süren beraberliklerini evlenme kararı ile taçlandırılma kararı almışlardı. Ebru Şallı'nın oğlunu kaybettikten sonra yaşadığı hassas ve sıkıntı günlerinden Uğur Akkuş'tan büyük destek görmüştü. Güzel manken ve sunucu Ebru Şallı, erken 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi ne sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenilerine sundu.

Ünlü manken sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum gelirken, fotoğrafın altına ise şu yorumu bıraktı, ‘’ Erken sevgililer günü gelsin o zaman. 101 gülme alınca ben’’. notunu düşen Şallı'nınmutluluğu adeta gözlerinden ve gülümsemesinden okunuyor.

Eşinin erken sevgililer günü hediyesini, paylaşan Ebru Şallı takipleri tarafından güzel yorumlar alırken, Uğur Akkuş'un eşine yapmış olduğu bu güzel jeste Ebru Şallı'nın arkadaşlarından da yorum geldi. oyuncu Nilgün Belgün, Esin Övet, Demet Şener fotoğrafını altına yorum olarak kalpli emojiler bırakmayı ihmal etmedi. Takipçileri,ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı'nın fotoğrafına oldukça güzel yorumlarını ve dileklerini bıraktı. 101 kırmızı gülün anlamı ise bilindiği üzere, kırmızı gül aşkı sembolize derken 101 gülün anlamı, hiç sönmeyen bir aşk ateşine sembolize eder ve aynı zamanda 101 Karşınızdaki kişinin sizin için tek aşk olduğu anlamını ifade ederken aynı zamanda ‘’ Seni seviyorum’’ demenin en ince halidir.