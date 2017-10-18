Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107117
ALTIN
151.382
DOLAR
3.6707
STERLİN
4.8346
EURO
4.3227
Adana'da korkunç olay : Zorla sahte rakı içirdiler !
Adana'da korkunç olay : Zorla...
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması...
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe sözleri !
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe...
Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay mı oluyor ?
Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay...

Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !

Geçtiğimiz yaz aylarında evli iş adamı Uğur Akkuş ile teknede görüntülenerek magazin dünyasına bomba gibi düşen Ebru Şallı bu sefer Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:29
Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !

Ebru Şallı yasak aşk yaşadığı evli iş adamı Uğur Akkuş ile İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Nişantaşı'nda bir otelin restorantında beraber yemek yiyen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş gazetecilere görüntülenmemek için film senaryolarını aratmayan bir kaçış planı yapmaya çalıştı.Dışarda gazetecilerin beklediklerini öğrenen ikili görüntü vermemek için otelin otoparkından çıkış yapmak için bütün ışıkları söndürttü.Daha sonra ticari taksi otoparka giriş yaptı.Taksinin içi görüldüğü için bu olayı iptal eden ikili daha sonra otelin otoparkına siyah camlı vıp araç istedi.Ebru Şallı vip araç ile otelden ayrılırken Uğur Akkuş otelde sabahladı.

Son Güncelleme: 18.10.2017 15:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !
Emre Altuğ söyledi , Çağla Şikel bale yaptı !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Gülben Ergen'in spor hocasıyla görüntüleri !
Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu
Tolga Sarıtaş trafik kazası geçirdi ! Tolga Sarıtaş'ın sağlık durumu
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!
Oyuncu Aylin Altun Türkiye'den 2 Film Teklifi Aldı!
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Kayseri'de Aleyna Tilki izdihamı yaşandı !
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Elif Şafak'tan flaş açıklama ; 'Biseksüel'im !'
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim