Ebru Şallı , Uğur Akkuş ile otelde görüntülendi !

Ebru Şallı yasak aşk yaşadığı evli iş adamı Uğur Akkuş ile İstanbul gecelerinde görüntülendi.

Nişantaşı'nda bir otelin restorantında beraber yemek yiyen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş gazetecilere görüntülenmemek için film senaryolarını aratmayan bir kaçış planı yapmaya çalıştı.Dışarda gazetecilerin beklediklerini öğrenen ikili görüntü vermemek için otelin otoparkından çıkış yapmak için bütün ışıkları söndürttü.Daha sonra ticari taksi otoparka giriş yaptı.Taksinin içi görüldüğü için bu olayı iptal eden ikili daha sonra otelin otoparkına siyah camlı vıp araç istedi.Ebru Şallı vip araç ile otelden ayrılırken Uğur Akkuş otelde sabahladı.