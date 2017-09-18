Ebru Şallı'dan evlilik açıklaması :' Boşanınca evlenicez'

Geçtiğimiz yaz Ebru Şallı'nın lüks bir teknede iş adamı Uğur Akkuş'la görüntülenmesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Samimi görüntüler sonrası Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı. Sürpriz aşkla ilgili flaş bir açıklama geldi.



Eski manken Ebru Şallı’nın, evlenmek için sevgilisi Uğur Akkuş’un boşanmasını beklediği iddia edildi.



Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının sunucusu Serem Serengil'e konuşan Şallı, ilişkisini ve yaşadıklarını anlattı.



40 yaşındaki güzel, "Bu dava 3 yıl önce açılmış bir dava ve devam ediyor. Evliliği yıkan birisi değilim, dava süreci ben tanışmadan önce başladı. Evlilik düşünüyoruz ama dava devam ediyor. Dava bittikten sonra evleneceğiz" ifadelerini kullandı.