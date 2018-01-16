Ebru Polat yolda kaldı ... Aracına benzin yerine su döktü

Sevilen şarkıcı Ebru Polat, Porsche marka spor otomobiliyle Nişantaşı'nda zor anlar yaşadı.. Aracın hararet yaptığını düşünen Ebru Polat yakıt deposuna su koyarak durumu daha da kötü yaptı.

Arkadaşlarını telefonla arayarak yolda kaldığını söyleyen Ebru Polat birara sinirlerine hakim olamayarak aracına tekme attı.Oldukça sinirli olduğu gözlenen Ebru Polat'ın sinirden yakıt deposuna su kattığı da gözlerden kaçmadı.

Ebru Polat daha sonra yaptığı açıklamalarda ;""Araç birden durunca arkadaşımı aradım 'Ya benzin bitti ya da araç hararet yaptı' dedim. O da 'hararetse su dök' dedi. Dalgınlıkla yakıt deposuna su boşalttım. Meğer benzinim bitmiş." diye konuştu.