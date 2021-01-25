Ebru Polat İsyan Etti! Sosyal Medyadan Seslendi Maalesef Siz Edepsizsiniz

Ebru Polat iddialı paylaşımlarıyla isminden oldukça kez bahsettirmişti. Son olarak ise Ebru Polat verdiği iddialı pozlarda kendi markasının ürünlerinin tanıtımlarını yapmıştı. Fakat Ebru Polat’ı oldukça sinirlendiren bir yorum geldi! Ebru Polat isyanını dile getirdi…

İddialı paylaşımları sebebiyle daha önce de gündeme gelen Ebru Polat son olarak dekolteli bir fotoğrafta kendi markasının ürünlerini tanıttı. Fakat güzel Polat’a gelen yorum onu oldukça sinirlendirdi. Bir kadın takipçisinden gelen yorum sonrasında Polat, edep dekoltede değil beyinde dedi ve ekledi maalesef siz edepsizsiniz sözleriyle kendini açıkladı.

Sosyal medya paylaşımları sebebi ile dikkat geçen Ebru Polat tekrar gündeme geldi. Kendi markasını çıkaran Polat sık sık reklamlar yapmakta. Yeni ürünlerini de tanıtırken beklenmedik bir tepki aldı! Dekolteli fotoğrafın altında kadın takipçilerinden biri dekoltesine yorum yaptı. Bu yorum ise güzel Ebru Polat’ı oldukça kızdırdı.

Kadın takipçisinin yorumu ise şu şekildeydi; bu kadın o kadar çıplak ki diyerek hiçbir dekoltesinin dikkat çekici olmadığını son olarak da ortalık malı misali yorumunu ekledi.

Bu yorum ise Ebru Polat’ı oldukça kızdırdı ve sitem ettirdi.

ERKEKLERDEN ÇEKİYORUZ

Ebru Polat aldığı yorum sonrasında ise hemcinsinin kullandığı çirkin üslubu eleştirdi. Bu konuda erkeklerden yeterince çektiklerini bir de kadın düşmanlığıyla mı uğraşacaklarını söyledi. Ebru Polat bir insanı sevmemenin beğenmemenin normal olduğunu fakat üslubun ayrı olduğunu savundu. Ebru Polat, edebin dekoltede değil beyinde başladığını ve asıl edepsizin de siz olduğunu dile getirerek sitemini belli etti.

BANKADA DURAN PARALARI KAYBOLMUŞTU

Ebru Polat ise kısa süre önce yaptığı bir diğer paylaşım ile oldukça dikkatleri çekmişti. Polat, ilgili bankayı etiketlemiş ve bankada duran paralarının kaybolduğunu ileri sürmüştü.

Twitter resmi hesabında yayımladığı bu mesajda Ebru Polat, bankada duran parasının buhar olduğunu iddia etmiş ve “acil ulaşın” bana diye de eklemişti.

Daha sonraları ise konu hakkında açıklamalar da bulunan Polat, sorunun çözüldüğünü söylemişti.

AİLESİ ONAY VERMEDİ

Ebru Polat yine geçen günlerde sevgilisi ile de gündeme gelmişti. Sevgilisi olduğu düşünülen kişi hakkında ise daha sonradan açıklamalar da bulundu. Aramızda çok yaş farkı var kendisi 26 yaşında bu sebeple ailemden onay çıkmadı ifadelerini eklemişti.