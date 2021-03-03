Dwayne Johnson sırtına bardak çektirdi!

Hızlı ve Öfkeli gibi birçok aksiyon filminde boy gösteren ve büyük hayran kitlesine ulaşan Dwayne Johnson, Instagram hesabından birçok spor videous paylaşıyor. Özel anlarına dair fotoğrafları takipçileriyle paylaşan The Rock (Kaya) lakaplı ünlü oyuncu şimdi de sırtına bardak çektirdi. Barda çektirme terapisi gördüğünü aktaran ünlü oyuncu, işlem sonrası sırtının geldiği son hali paylaştı.

"Hep yeni teknikler arıyorum"

Sırtında meydana gelen izleri görünce şaşkınlığını gizleyemediğini kaydeden Dwayne Johnson, bu şaşkınlığı takipçilerine göstermek için bir paylaşımda bulundu. Sırtındaki koyu ve yuvarlar izlerin fotoğrafını çeken Johnson, ortaya çıkan görüntünün korkunç gibi görünmesine rağmen işin çok daha eğlenceli olduğunu aktardı. Tekniğin uygulanması sırasında takipçilerin zannettiği gibi acı çekmediğini belirten Johnson, aksine keyif aldığını ifade etti. Sürekli yeni teknikler aradığını belirten ünlü aksiyon oyuncusu, "Yalnızca bir bedenimiz var ve ona iyi bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Dwayne Johnson 'Black Adam' olacak!

Takipçileriyle arasındaki yakın ilişkiyle tanınan Dwayne Johnson, önceki günlerde günlük spor rutinini açıklamıştı. Karanlık atmosferiyle bilinen süper kahraman evreni olan DC'ye dahil olacak Dwayne Johnson, Black Adam filmi için kameraların karşısına geçecek. Kendisinin en iyi versiyouna fönüşmek istediğini aktaran Johnson, sabahın erken saatlerinde kalkarak kardiyo yaptığını, akşam saatlerinde ise ağırlık antrenmanına önem verdiğini kaydetti. Günde çift antrenmanla filme hazırlanan Johnson, Black Adam'ın süper kahraman filmleri içinde önemli bir yere yerleşmesini arzu ettiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 13:47