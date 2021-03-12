Duygu Yetiş Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Ailesi

Duygu Yetiş, 22 Mart 1984 doğumlu Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur. Yetiş, İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. 156 cm boyunda olan oyuncunun kilosu ise 53’tür. Koç burcu olduğu öğrenilen Duygu Yetiş'in saç ve göz rengi kahverengidir. İstanbul'da doğup büyüyen oyuncu Duygu Yetiş'in annesinin öğretmen olduğu öğrenilmiştir. Annesinin mesleği sebebiyle özgür bir şekilde yetişen oyuncu, bütün kararlarına saygı duyulduğunu ancak yanlış yaptığını sırada ise ailesinin kendisini uyardığını açıklamıştır. Çocukluk ve gençlik yıllarında ailesinin sözünü her zaman dinlediğini açıklayan ünlü oyuncu Duygu Yetiş, anneler bir şey söylediği zaman bunun her zaman doğru olduğuna inanmaktadır. Aynı zamanda öğretmen olan annesinin kendisini yetiştirme tarzına ve ona kattığı fikirlere saygı duyduğunu belirtmiştir.

Lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başlayan oyuncu Fransız Lisesi mezunudur. Okulunda öğrencilerin yetenekleri ve sosyal becerilerine oldukça önem verildiğini anlatan Duygu Yetiş, o yıllarda resim yaparak zamanını geçirdiğini açıklamıştır. Bununla birlikte kostüm ve dekor hazırlıklarını yapmak için de tiyatro kollarına girdiğini ifade eden Duygu Yetiş, bir süre sonra da oyunlarda rol almaya başladığını anlatmıştır. İlk oyununun lise müsameresi gibi olduğunu ifade eden Yetiş, ilk tiyatrosunu Fransızca oynadığını söylemiştir. Lise eğitimi sırasında bir öğretmeninin ajansa kayıt olmasını önermesi ile birlikte mesleğe adım attığını belirten Yetiş, o sırada 16 yaşında olduğunu ve Duygu Başara ile tanıştığını ifade etmiştir.

Ajansa kayıt olduktan sonra ufak tefek reklamlarda rol aldığını ifade eden Duygu Yetiş, o günlerde oyuncu olmaya fazla niyeti olmadığını belirtirken lisede grafik okuduğunu açıklamıştır. Lisede hedeflediği bölümün ise Moda Tasarımı ya da Görsel İletişim Tasarımı olduğunu belirtmiştir. Ancak konservatuar sınavlarına girmesini de “iyi ki” olarak belirten oyuncu, hayatta aldığı en doğru kararlardan birinin bu olduğunu söylemiştir. Duygu Yetiş isimli dizi oyuncusunun televizyon macerasına katıldığı ilk proje ise “Tatlı Hayat’tır.” Oyuncu bu projede “Mehpare” karakterine hayat vermiştir. Bunun yanı sıra “Annem” isimli dizi projesinde hayat verdiği Gonca Eğilmez isimli karakter oyuncunun çıkış yaptığı projedir.