Dünyanın En Yakışıklı 100 Erkeği Listesinde 8 Türk İsim!

ABD'li internet sitesi Top Beauty World 2020 yılının en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Listede dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklanırken, 8 Türk yer aldı. ABD'li Top Beauty World 2020 listesinde yer alan 8 Türk kim? İşte liste;

Top Beauty World 2020 listesinde yer alan Türk isimler açıklandı. Dünyanın En Yakışıklı Erkekleri listesinde 8 Türk oyuncu yer aldı. Listede yer alan 8 Türk isim şu şekilde;

Top Beauty World 2020 listesinde Çağatay Ulusoy 17. sırada yer alırken Kıvanç Tatlıtuğ 33. sırada yer aldı. Listede şu sıralar Sen Çal Kapımı dizisiyle adından söz ettiren Kerem Bursin 38. sırada yer aldı.

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Barış Arduç listede 68. sırada yer alırken, son yılların en çok konuşulan ismi Uraz Kaygılaroğlu ise listede 82. sırada yer aldı.

Listede sosyal medyanın en çok tartışılan ismi Can Yaman 89. sırada yer alırken, Burak Özçivit 91. ve yıldızı yeni yeni parlamaya başlayan Burak Tozkoparan 96. oldu.

Dünyanın en yakışıklı erkekleri sıralaması Top Beauty World 2020 listesinde Asyalı erkekler ve Amerikalı erkekler çoğunlukta yer aldı. Listenin zirvesinde Çinli Xiao Zhan'ın ilk sırada yer aldı. İkinci isim Güney Koreli Kim Taehyung olurken, üçüncü en yakışıklı isim Hintli Shahrukh Khan oldu.

İşte listede yer alan ilk 3 isim;

Listede yer alan Türk İsimler ise şu şekilde;