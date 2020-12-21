Dünyanın En Güzel Kadınları Listesi'nde Zirvede Hande Erçel Yer Aldı!

Top Beauty World 2020 listesinin Dünyanın En Güzel Kadınları listesinin zirvesinde bir Türk yer aldı. Listede şu sıralar Sen Çal Kapımı dizisiyle adından söz ettiren Hande Erçel güzelliğiyle zirvede yer aldı.

ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ını açıkladı. Hande Erçel tüm dünyanın en güzellerini geride bıraktı ve 1. sırada yer aldı. Dünyanın En Güzel Kadınları listesinde Türk isimlerden Tuba Büyüküstün, Fahriye Evcen, Demet Özdemir, Elçin Sangu ve Neslihan Atagül de yer aldı.

ABD'li 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralaması açıklandı.

Listede Dünyanın En Güzel Kadını Hande Erçel olurken, onu Hintli Deepika Padukone ve Victoria's Secret'ın meleği Barbara Palvin izledi. Listede Im Yoona, Lesti Kejora, Alexandra Daddario, Emilia Clarke, Chou Tzuyu, XuJiaq Kiki ve Aishwarya Rai Bachchan gibi isimler yer aldı.

İşte Dünyanın En Güzel Kadınları;