Dünyaca ünlü yıldız Beyaz Show'a geliyor ! 22 Aralık Beyaz Show konukları

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan Beyaz Show'da bu haftada süpriz konuklarla seyircinin karşısına çıkıyor.

22 Aralık Cuma Günü Beyaz Show'da dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman , Hande Erçel, şarkıcı Gökçe, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu yer alacak.Özel bir spor salonu açmak için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme bu hafta hem Beyazıt Öztürk'ün sorularını yanıtlayacak hem de spor hayatı ile ilgili bilinmeyenleri aktaracak.

Beyaz Show 22 Aralık Cuma günü saat 23.45'te ekranlara gelecek.