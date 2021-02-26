Dudaktan Kalbe Oyuncuları ve Konusu

Dudaktan Kalbe isimli televizyon dizisi projesi Reşat Nuri Güntekin'in aynı isimde olan romanından uyarlanmıştır. Andaç Haznedaroğlu yönetmenliğinde çekilen dizi projesi, Ay Yapım'ın yapımcılığında ekranlara gelmiştir. Senaryosu ise Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç’e aittir. Başarılı dizinin türü dram olurken ekranlara geldiği kanal ise Show TV’dir. Yayınlandığı döneme damga vuran dizi Dudaktan Kalbe'nin ilk bölümünün yayınlandığı yıl ise 2007’dir. Dizi 2 yıl boyunca ekranlarda kalıp 2009 senesinde seyircilerine veda etme kararı almıştır.

2 yıl boyunca ekranlarda kalan dizinin oyuncu kadrosu ise oldukça güçlüdür. Aslı Tandoğan, Özge Özder, Burak Hakkı, Yiğit Özşener ve Fadik Sevin Atasoy gibi birbirinden başarılı isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı televizyon dizisi projesi Dudaktan Kalbe, toplamda 75 bölüm yayınlanmıştır. İlk kez 2 Eylül 2007 gününde ekranlara gelen dizi, 26 Mayıs 2009'da ise ekranlara veda etmiştir. Mekan seçimi olarak İstanbul'u tercih eden yapımın dizi müzikleri ise Toygar Işıklı’ya yaptırılmıştır.

Başarılı dizi Dudaktan Kalbe, yayınlandığı dönemde izleyicilerinin hafızasına kazınmış ve iz bırakmıştır. Unutulmaz Türk dizileri arasına girmeyi başaran proje; Lamia, Kenan ve Cemil arasındaki aşk ile hayranlarını ekranlara kilitlenmiştir. Dizinin Show TV ekranlarında final yapma kararı alması ardından Kanaltürk'te projenin tekrar bölümleri yayınlanmış ve ilgi ile karşılaşmıştır.

Bir döneme damga vurup uzun süre haftalardan çıkmayan başarılı dizi Dudaktan Kalbe’nin çekimlerinin İstanbul ve Büyükada'da gerçekleştiği bilinmektedir. Büyükada'da yapılan çekimler sırasında ise tarihi Meziki Köşkü kullanılmıştır. Bu köşkün 19'uncu yüzyılda inşa edildiği öğrenilip köşkün 15 odası bulunduğu ifade edilmiştir.

Çok güçlü isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin müzikleri ise Toygar Işıklı tarafından yapılmıştır. Dudaktan Kalbe gibi pek çok başarılı projenin müziklerini hazırlayan Toygar Işıklı, uzun süre unutulmayacak müziklere imzasını atmıştır.

Türkiye'de olduğu kadar yurtdışında da izlenen dizi Dudaktan Kalbe; Kazakistan'a, Bulgaristan'a, İran'a, Azerbaycan'a, Yunanistan'a ve Paraguay’a satışını gerçekleştirilmiş ve yurtdışındaki hayranları tarafından da izlenmiştir. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nde dizinin büyük bir ilgi gördüğü öğrenilmiştir.