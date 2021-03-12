Drew Barrymoore: Setleri bırakacağım!

Charlie'nin Melekleri, 50 ilk öpücük, ET, Çığlık, Donnie Darko ve Batman Forever gibi filmlerde rol alan ünlü oyuncu Drew Barrymoore kariyeriyle ilgili önemli bir karar aldı. Sinema için ilk kez 1980 yılında 5 yaşındayken kamera karşısına geçen Barrymoore, ilk filmi olan "Altered States" filminde Margaret Jessup karakterini canlandırmıştı.

İlk defa 11 aylıkken köpek maması reklamı için kamera karşısına geçen ve 5 yaşında sinema kariyerine başlayan Drew Barrymoore artık film setlerinde yer almak istemediğini belirtti.

İlk kez 11 aylıkken kamera karşısına geçti

Andy Cohen'in sunduğu radyo programında kariyerine ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Barrymoore, bu konuda dürüst olmak istediğini ve bundan sonra film setlerinde yer almak istemediğini kaydetti. 46 yaşındaki güzel oyuncu, çocukları büyüdükten sonra yeniden setlere dönebileceğini söyledi. İlk kamera deneyimini 11 aylık bir bebekken altında bezle yaşadığını kaydeden ünlü oyuncu, çocukları doğduğu zaman bu işi bıraktığını aktardı.

"The Drew Barrymore Show" halen daha devam ediyor

6 ve 8 yaşlarında iki çocuğu olan Barrymoore, çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediğini söyledi. Film setlerinde çekim aralarında bakıcıları aramak istemediğini belirten Barrymoore, son olarak 2020'de gösterime giren "The Stand In" filminde yer almıştı.

Netflix içeriği olan üç sezon yayınlanan komedi dizisi "Santa Clarita Diet"te rol alan Barrymoore, bu dizinin "başına gelen en iyi şeylerden biri olduğunu" vurguladı. Halen daha "The Drew Barrymore Show" programıyla ekranlara çıkan Barrymoore'un setlere gerçekten ara verip vereyeceği merak ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 13:24