Doya Doya Moda'nın Yeni Jürisi Belli oldu! Doğuş Çabakçor Kimdir?

Moda severler tarafından merakla takip edilen TV8'in sevilen büyük beden moda yarışmasında geçtiğimiz hafta Kemal Doğulu’nun jüriliği bırakmasıyla bir jüri açığı oluştu. Peki Doya Doya Moda'ya Kemal Doğulu'nun yerine hangi isim jüri koltuğuna geldi? Kemal Doğulu Doya Doya Moda’dan neden ayrıldı? İşte tüm detaylar…

DOYA DOYA MODA’YA KEMAL DOĞULU’NUN YERİNE KİM GELDİ?

Geçen hafta Doya Doya Moda programından ayrılırken daha iyi bir şey yapmak için ayrıldığını ve yeni projelerle tekrar seyircilerin karşısına çıkacağını söylemişti.

Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla birlikte, Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platformu Exxen’de kadınları baştan yaratacak bir değişim programına başlayacağını açıkladı. Kemal Doğulu ile Büyük Değişim programının detayları Kemal Doğulu’nun sevenleri tarafından merak edildi.

DOYA DOYA MODA'NIN YENİ JÜRİSİ DOĞUŞ ÇABAKÇOR OLDU

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen moda yarışması Doya Doya Moda, moda tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'nın sevilen jürisi Kemal Doğulu’nun jüriliği bırakmak zorunda olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde programa veda etmişti.

Gündüz kuşağının vazgeçilmez programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışmasının yeni jüri üyesi belli oldu. TV8’de yayınlanan programda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever' jüri üyeliği yapıyor ve yarışmacıların kıyafet kombinlerini değerlendiriyor. Kemal Doğulu’nun jüri üyeliğini bıraktığı için ünlü müzisyen ve DJ Doğuş Çabakçor onun yerini alacak.

Doya Doya Moda’ya gelen Doğuş Çabakçor’un tanıtımını Uğurkan Erez yaptı ve aralarına katıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Ünlü DJ’in, 29 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak bölümde ilk defa jüri üyeliği yapacağı açıklandı.

DOĞUŞ ÇABAKÇOR KİMDİR?

Türkiye'nin en ünlü DJ'leri arasında yer alan Doğuş Çabakçor 5 Mart 1987'de başkent Ankara'da doğdu. Çalışma hayatına fen lisesinde okurken 15 yaşında başladı. Üniversitenin işletme bölümünden mezun olan Çabakçor hobi olarak dağ bisikletçiliği de yaptı. Fakat Çabakçor’u şöhrete ulaştıran mesleği DJ’lik oldu. 12 Mayıs 2012'de Babası Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları’nın başkanı olan Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile dünya evine giren Çabakçor’un Aslan ve Kaplan adında iki adet çocuğu vardır. Yüz binlerce kişi tarafından takip edilen Youtube kanalında eğlenceli içerikler üreten Doğuş Çabakçor son olarak 2020 yılı Aralık ayında TV8'de yayınlanan moda yarışması Doya Doya Moda’da jüri üyeliği yapmaya başladı.