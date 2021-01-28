Doya Doya Moda Adnan Kızıltaş Kimdir? Kısmetse Olur Programına Katılmıştı

Doya Doya Moda isimli moda programına gelen yeni düzenlemeler sonucunda erkek yarışmacıların da programa dahil olması kararı alınmıştı. Hafta başında ise yayınlanan bölümde aslında seyircilerin daha önceden de tanıdığı bir isim yarışmaya dahil oldu. Kısmetse Olur programı ile de tanınan Adnan Kızıltaş, Doya Doya Moda isimli moda programının yeni erkek yarışmacısı oldu. Yayınlanan ilk haftada yarışmacı Ceren’e eşlik eden Adnan Kızıltaş giyim sektörü ile ilgileniyor. Peki Adnan Kızıltaş kimdir? Erkek yarışmacının yaşı ve özel hayatı merak edilirken sizin için detayları haberimizde derledik. İşte merak edilen yanıtlar…

Yarışmaya Alper’in veda etmesinin ardından Adnan Kızıltaş Doya Doya Moda’nın yeni erkek yarışmacısı olmuştu. Aslen İran’lı olan yarışmacı 1992 senesinde Kars Kağızman’da doğmuştur. Ankara’da kendine ait bir mağazası bulunan yarışmacının Doya Doya Moda isimli yarışma programına katılma nedeni ise bugüne kadar moda ile ilgili olarak hep kadınların ön planda olması ancak erkeklerin de giyinmeyi çok sevmesi. Adnan Kızıltaş, bu programa katılarak erkeklerin de güzel giyinmeyi ve tarzını konuşturmayı çok sevdiğini açıklarken bu yarışmaya katılarak bir şeyler öğretmek istediğini ifade etti. Kızıltaş daha önce de katıldığı Kısmetse Olur programında yarışmacı Didem Delen ile bir birliktelik yaşamış ve bu birliktelik ise çok konuşulmuştu yarışma ardından Didem Delen ile birlikteliği sonlanan Adnan Kızıltaş, bekar.

Bir izdivaç programı olan Kısmetse Olur’un favori çiftlerinden Adnan Kızıltaş ve Didem Delen’in ayrılma sebebi olarak ise damat adayı Adnan Kızıltaş’ın sevgilisine sahte yüzük vermesi iddia konusu olmuştu. Didem Delen’e gelen evlilik teklifi ile büyük yankı uyandıran program yeni bir haber ile şok etkisi yaratmıştı. İddialara göre alınan yüzük gelin adayının parmağına büyük geldi. Didem Delen ise bu gelişme sonrasında yüzüğünü küçültmek için kuyumcuya gitmiş ve aldığı yanıt ile şoka uğramıştı. Kuyumcu büyük gelen yüzüğün değerinin 5 TL olduğunu söylediği zaman çift ayrılma kararı almıştı.