Doktorum ‘Çıkma’ Dedi Dinlemedim!

ALMANYA’nın Gelsenkirchen şehrinde düzenlenen Multi Summer Festival'in ikinci gününde Hadise sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri yaklaşık 6 bin kişi izledi. Geçtiğimiz hafta Kaş’ta verdiği konser sırasında ayağını burkan şarkıcı, rahatsızlığına rağmen sevenleriyle bir araya geldi.Sol ayağında çizme, sağ ayağında ise medikal bir ayakkabı ile sahneye çıkan Hadise, seyirciyle sohbeti sırasında doktorunun kendisini uyardığını söyledi: “Gördüğünüz gibi ayağımda bir sakatlık var. Doktorum ‘Sahneye çıkmazsan iyi olur’ dedi ama ben ‘Hayır, ne gerekiyorsa verin, ben çıkacağım’ dedim. Belki tam olarak performans gösteremiyorum ama bir aradayız, bu da beni mutlu etti. Çok ağrılarım oldu, kaç gündür yatıyorum. Kendimi çok kötü hissettiğim anlar oldu ama buraya geldiğimde organizatörler bana çok iyi baktı.” Hadise, bu durumuna şükrettiğini de anlattı: “Burada otele girerken tekerlekli sandalye kullanan bacağını kaybetmiş bir adam gördüğüm. ‘Buna da şükür Allah’ım, buradayım ve seyircimle buluşacağım’ dedim.”

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 12:46