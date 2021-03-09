Doğduğun Ev Kaderindir’de Kıyamet Kopacak

TV8 ekranlarının sevilen dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir, Çarşamba akşamlarında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. 34 bölümünü geride bırakan başarılı dizinin 35. yeni bölümünde ise neler yaşanacağı merak konusu oldu. Dizinin oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı 3 isim bulunmakta.

Doğduğun Ev Kaderindir’in 35. yeni bölümü fazla sayıda sürpriz gelişmeyi ekranlara taşıyacak. Benal, kızını Mehdi'den korumak için bir çözüm bulmuştu ve onu Zeynep'e bırakmıştı. Çünkü kızı için en büyük tehditin babası olduğunu düşünüyordu. Benal’ın bu durum karşısında elinden gelen bir şey yoktu. Sadece onu Zeynep'i bırakmayı başarabilmişti. Bunun yanı sıra, Mehdi'nin Zeynep'e yaptığı gibi onu da eve kilitlemesi dikkatleri çekiyordu.

Mehdi'nin mafyavari çıkışları ve kendi başına buyruk olan hareketleri, izleyici kitlesinin artık canını sıkmaya başlamıştı. Zeynep ve Barış ise evlenme hedefi ile bir yola çıkmış ve bu yolda başlarına fazla sayıda olay gelmişti. Son olarak Mehdi, Zeynep’e evlenme teklifi eden Barış ile karşı karşıya gelmiş ve ikisinin arasında kavga başlaması an meselesi olmuştu. İşte tam bu olaylar yaşanırken Zeynep, Benal’ın kızını alıp götürmek istemişti. Mehdi ise bu olay karşısında onu durdurmuştu ve “Kızımı götüremezsiniz” diyerek Zeynep'i kolundan tutarak durdurmuştu.

Zeynep'i kolundan tutan Mehdi’ye karşı Barış ise “O elini çek!” şeklinde karşılık vermişti. Ve bu sahne dizinin izleyicilerinin oldukça ilgisini çekmişti. O elini çek çıkışından sonra Mehdi ise “Kimsin sen” diyerek Barış'a karşılık vermişti. O sırada Zeynep ise Mehdi’ye gerçekleri söyledi ve dizinin hayranları çok sevindi. Barış'ın kim olduğunu soran Mehdi’ye Zeynep, “Evleneceğim adam” cevabını verdi. İşte üçlü arasında gerçekleşen bu diyalog ile birlikte Mehdi, ikilinin evleneceği haberini öğrenmiş oldu. Bu gelişmeler sonrasında dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak ediliyor. Mehdi, kızını götürmek isteyenlere ise “İster polis, ister ordu ile gelin ama bebeğimi almak için cesedimi çiğnemeniz gerekir.” şeklinde bir laf söylüyor.