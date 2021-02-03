Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Bölüm 30. Bölüm Gelişmeleri

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi son gelişmeleri ile kafa karışıklığı yaşanmasına neden oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan dizinin hayranları dizide neler yaşanacağını heyecan ve merak içinde beklerken dizi de 29 bölümünü geride bıraktı. Demet Özdemir’in hayat verdiği Zeynep karakteri hakkında karakterli davranmadığı konusunda şikayetçi olan fanları bu kez yine sinirlenecek.

Barış’ın ailesi ile birlikte istemeye gelmesi ev içinde şaşkınlık dolu anlara sebebiyet verecek. Daha önce akıllara gelmeyip tahmin edilmeyen dizinin bu sahnesi seyircileri de bir o kadar şaşırtacak gibi duruyor. Dizinin 30. Bölümünün 2. Fragmanında yer alan isteme sahnesi adeta şok etkisi yarattı. Yayınlanan fragman sahnesinde Zeynep’in annesi olan Sakine’nin henüz laf bitmeden “Vermem” diyerek karşısındakilerin sözünü kesmesi de olay oldu.

Yeni bölüm fragmanını izleyen seyirciler yaşanan bu durumu hayretler içerisinde izlerken dizinin yeni bölümünde bir şaşırtmaca da olabileceği görüşündeler. İstemeye gelinen kişinin Zeynep karakteri olmama ihtimalini de düşünen seyirci bu sahnede ters köşe olabilir diyor. Ancak tam olarak yaşanacak gelişmeler bilinmezken yeni bölüm merak edilmekte.

Dizinin hayranları her konu hakkında olumsuz eleştirilerde bulundu. Zeynep’in aptallıklarından, Sakine’den ve Cemile’nin davranışlarından bıktık yorumlarında bulunan seyirciler isyan bayraklarını çekti. Zeynep ve Barış’ın mutluluklarına şahit olmak isteyen izleyici kitlesi artık yeter dedi.

Zeynep’in adeta mutlu olmamak adına eylemlerde bulunduğunu düşünen seyirciler Zeynep’in tekrardan Mehdi’nin yardımına gideceğini düşünüyor. Barış ise elbette bu durumdan memnun kalmazken yeni bölümde gergin anlar yaşanabilir.

Yayınlanan fragmanlardan da anlaşıldığı gibi dizinin 30. Bölümü renkli geçecek. İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk gibi birbirinden başarılı isimlerin dizinin başrollerinde olması Doğduğun Ev Kaderindir için artı bir puan sağlarken gelecek bölüm de merak konusu oldu. Yayınlanan fragmanlar ardından Zeynep’in Mehdi konusundaki tutarsız davranışları dizinin hayranlarına rahatsızlık verecek.

Dizinin ve Demet Özdemir’in hayranları Zeynep’in artık güçlü bir kadın gibi davranarak Mehdi defterini kapatmasını ve Barış ile yeni bir hayata başlamasını bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 03:06