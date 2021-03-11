Doğduğun Ev Kaderindir Savaş Kim?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir uzun bir süredir ekranlarda yerini koruyor. sevilen dizide Savaş karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Savaş karakterini Kaan Altay Köprülü canlandırmaktadır. Gerçek hikayeden alıntılanmış olarak çekilen ve büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi oyuncuları seyirciler tarafından oldukça merak ediliyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek kaleme alınmış olan 2019 yılında seyircisiyle buluşan ve senaryosu ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir. Dizinin başrollerinde Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol gibi dizilerin sevilen ve tanınan simaları yer almaktadır. Diziye son zamanlarda katılan Savaş karakteri izleyicilerin merak odağı oldu. Savaş karakteri aslında dizide, çok üstün zekalı ve zeki birisi olarak biliniyor geçirmiş olduğu kaza sonucunda felç kalan ve hayatına bu şekilde devam ettiren Savaş abisi Barış ile anlaşmazlık yaşamaktadır. Dizide abisi ile olan anlaşmazlıkları ve tavırları ile öne çıkan oyuncu izleyicilerin kalbinde yer kazandı.

Kaan Altay Köprülü Kimdir?

30 Kasım 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya gözlerini açan Kaan Altay Köprülü, 27 yaşındadır. 1.75 cm boyunda olan ve 70 kilo olan genç oyuncu üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde tamamlanmıştır Türkiye Bostanlı akademisine Şebnem Doğruer'den temel oyunculuk eğitimlerini tamamlayan oyuncu. Erdal Beşikçioğlu'nun kurmuş olduğu tatbikat sahnesinde tiyatro oyunları da sergilemiştir. 2017 yılında ise Pal Sokağı oyunda yer alan Kaan Altay Köprülü bir ara tiyatro oyunu için Macaristan'da bulunmuştur. Başarılı tiyatro oyuncusu ve dizi oyuncusu Köprülü Tek Yürek isimli TV dizisinde rol almıştır. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna karılan ve rol olarak engelli ve zeki Savaş adlı karakteri canlandıran Kaan Altay Köprülü gelecek vadeden genç oyuncular arasında bulunmaktadır. Oyuncunun, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile yıldızı iyice parlamış ve kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanmaya başlamıştır.