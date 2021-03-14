Doğduğun Ev Kaderindir Ne Zaman Final Yapacak? Demet Özdemir'in Yeni Projesi Ne?

TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi, yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturmayı sürdürmekte. Dizinin kadın başrol karakterine hayat veren Demet Özdemir, Zeynep rolü ile ilgileri üzerine topluyor. Bu projesinden önce Erkenci Kuş isimli romantik komedide rol alan Özdemir, bu kez bir dram dizisinde oynamayı tercih etmiş ve hayranlarını şaşırtmıştı. Doğduğun Ev Kaderindir’in ne zaman final yapacağı ve yeni sezonda da yayınlanıp yanınlanmayacağı merak konusu oldu. İşte televizyon dizisi hayranları tarafından Tv8 dizisi ile ilgili merak edilen soru ve son gelişmeler!

Bir TV8 dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir’de İbrahim Çelikkol ile birlikte rol alan Özdemir, bu projede her rolü oynayabileceğini kanıtlamış oldu. Türü dram olan dizide hayat verdiği Zeynep karakteri ile ekranların gözdesi durumuna gelen Demet Özdemir, izleyici kütlesinden yeni rolü ile ilgi toplamakta.

TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisinin geçtiğimiz sezonda ilk bölümüyle ekranlara getirdiği ve yaşanan salgın sebebi ile bölümlerine bir süre ara verdiği biliniyordu. Ancak yeni sezonda yüksek oranlara ulaşan dizi, reytingleri ile kanalı da mutlu etmekte. Yeni bölümleri ile dikkat çekmekte olan Doğduğun Ev Kaderindir, kemik izleyici grubuna sahip ve kendi seyircileri ile yayın hayatını sürdürüyor.

Sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir’in bir sonraki sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz belli değil. Bu konuda belirleyici olacak olan reyting oranları olacak. Dizinin başrol oyuncusu Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir’in yeni sezonda yoluna devam edip etmeyeceği hakkında sorulara yanıt vermişti. TV100 kameralarına verdiği röportajda dizinin geleceği hakkında yorumlar yapan oyuncu, bu konunun henüz net bir sonuca ulaşamadığını ve kendisinin de bilmediğini söylemişti.

Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Demet Özdemir, yaz sezonunda da yeni bir proje içerisinde yer alacak. Oyuncunun yeni projesi izleyicileri çok mutlu edecek gibi gözüküyor. Eskisi gibi romantik komedi içerisinde rol alacak olan Özdemir, hayranlarını mutlu edecek haberi paylaştı. Yaz sezonunda bir filmde rol alabileceği ihtimali üzerinde duran Demet Özdemir, filmin türünün romantik komedi olacağını belirtti.