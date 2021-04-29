Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi’den Sonra Tutunamadı

Çarşamba günlerinde Tv8 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir isimli televizyon dizisi projesinin de bir süredir düşüşe geçen reytingleri devam ediyor. İbrahim Çelikkol tarafından hayat verilen Mehdi karakterinin senaryo gereği diziden ayrılması ile birlikte izleyici artık bu projeyi tercih etmemeye başladı ve dizi zor durumda kaldı. Son bölümlerde Doğduğun Ev Kaderindir projesinin yaşamış olduğu reyting düşüşleri Mehdi karakterinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İbrahim Çelikkol’un projeye veda etmesi sonrasında dizide ani bir şekilde reytingler düşüşe geçti ve tekrar da toparlanamadı. Bu durum Mehdi karakterinin izleyicilerin diziye karşı ilgisini çektiğini ve proje içerisinde heyecanın yüksek olmasını sağladığını açıkladı. Dün akşam 41. yeni bölümü ile ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir ortalamanın üzerinde reyting oranları aldı ve Çarşamba rekabetinde bulundu.

Doğduğun Ev Kaderindir’in bu sezon boyunca en yüksek olduğu zaman ile dün akşam ekranlara gelen 41. bölüm arasında yarı yarıya bir fark olması hem yapımcının hem de izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir ve Engin Öztürk çiftinin projeyi sürüklemeye çalışması dizi hayranlarının ilgisini çekmedi ve reytingler artmadı.

Dün akşam 41. yeni bölümde Barış ve Zeynep ikilisinin nişan töreni ile renklenen dizi hayal kırıklığına uğrattı ve beklenmedik derecede düşük sonuçlar aldı. Tüm kişiler kategorisinde bölüm sonunda 15. sırada yer aldığı öğrenilen Doğduğun Ev Kaderindir, AB'de ise günü 13 olarak tamamladı. Bunun yanı sıra ABC1’de ise dizinin 16. sırada olduğu öğrenildi.

Bu süreçte Doğduğun Ev Kaderindir projesine yönelik eleştirilerin de arttığı görülürken reyting düşüşüsün meydana gelmesi de izleyicilerin dikkatini çekti. İbrahim Çelikkol tarafından hayat verilen Mehdi karakterinin projeden ayrılması sonrasında Tarık ve Nesrin karakterlerinin hikaye eklenmesinin olumsuz bir yansıma olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.