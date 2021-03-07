Doğduğun Ev Kaderindir İzleyicilerinin Kafalarındaki Soru İşaretleri Arttı

TV8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Çarşamba akşamlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde çok özel sahneler ekrana gelecek iken izleyici de farklı duyguları bir arada yaşayacak. Yeni bölüm hem sevinerek hem de şaşırarak geçecek.

Yeni bölüm, dizinin hayranları tarafından merak içinde beklenirken kafalar da soru işaretleri ile dolmuş olacak. Projelin yeni bölümünde Zeynep ve Barış'ın mutlu anlarına şahitlik yapılacak. Sevdiği kadına evlenme teklifi eden Barış ve ardından Zeynep’in evet cevabı vermesi dizideki en güzel olay olarak görülecek. Ancak Barış'ın ablası olan Özlem, bu işleri biraz zorlaştıracak. Ebru Cündübeyoğlu tarafından canlandırılan Özlem karakteri, aşkın iki kişilik yaşandığını ve Zeynep'in neden o adam ile olan ilişkisini kesmediğini gündeme getirerek.

Barış'ın aklına girmeyi hedefleyen Barış'ın ablası Özlem, ikilinin ilişkisine karşı çıkarken dayı ise Barış’ın yanında yer alacak. Bu gelişmeler karşısında Mehdi'nin ne yapacağı ise merak konusu oldu. Mehdi, Zeynep'in kendisinin tek aşkı olduğunu ifade eder ve gelişmeler iyice içinden çıkılmaz bir hal alır. Kızı haricinde hiç kimsesi kalmadığını söyleyen Mehdi, bir kara kutu gibi davranır. Dizinin yeni bölümünde yer alacak Zeynep ve Barış ise ilişkisine dolu dizgin bir şekilde devam ederken evlilik teklifini kabul eder. Yüzünü parmağına takıp mutluluk sarhoş olur. Ancak işler bu noktada değişiklik gösterir.

Bunun yanı sıra Benal ise “Baban hariç seni herkesten korurum ondan koruyamam.” şeklinde bir söz söyleyerek kızını Zeynep'in yatağının başucuna mektup ile bırakır. Bebeğin Zeynep'in yanına bırakılması ile birlikte Zeynep şaşkınlık dolu anlar yaşarken izleyici ise muhtemelen karakterlerden daha çok şaşırır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde ters bir köşe ile hikaye kurgusu farklılık gösterirken yeni bölüm oldukça ilgi çekecek gibi gözüküyor. Bugüne kadar 34 bölümünü geride bırakan Doğduğun Ev Kaderindir’in 35. yeni bölümünden ön tanıtım videosu seyirciler ile paylaşıldı. Dizinin yeni bölümü merak içinde bekleniyor.