Doğduğun Ev Kaderindir Flaş Gelişme! Diziden Çıkarılan Sahne İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol tarafından başrolleri paylaşılan dizinin yeni bölümü TV8 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam yeni bölümü ekranlara gelen dizinin beklenen bir sahnesi ise televizyon ekranlarında gösterilmedi. 1 hafta önce kanal tarafından dizinin yeni bölümü ile ilgili olarak yayınlanan ön tanıtım videosunda yer alan sahne dizinin yeni bölümünde verilmedi. Yaşanan bu durum izleyicilerin gözünden kaçmazken sahnenin çıkartılmasına sebep olan gelişmenin ne olduğu ise merak konusu oldu. İşte konu hakkında daha detaylı bilgiler…

Sosyal medyada, Doğduğun Ev Kaderindir hayranları tarafından tartışılan, çıkarılan sahne konusu izleyicilerin ne kadar dikkatli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dizinin sıkı takipçileri bir hafta önce verilmeye başlanan Doğduğun Ev Kaderindir fragmanında her sahneyi hafızasına kazımıştı. Ancak dizinin yeni bölümünde göremedikleri sahne ile ilgili kafasında soru işaretleri bulunan dizinin hayranları sosyal medya hesabından düşündüklerini dile getirdi. Yeni sezonda “Barış” karakterini canlandıran Engin Öztürk’ün çekimler sırasındaki görüntüsü sosyal medya düşmüş idi. Bu görüntülerin yeni bölümde yayınlanmadığını gören sıkı takipçileri ise gelişme karşısında merak doldu. Dizinin yayınlanan fragmanında çocukluk zamanında yaşanan zor zamanları anlatan bir kare dizinin ön tanıtımında yer alıyordu. Ancak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 32. yeni bölümünde televizyon ekranlarına gelen sahnelerin hiçbirisinde bu konuya rastlanılmadı.

Zeynep ve Barış karakterleri her geçen bölümde birbirlerine daha çok yaklaşıyor. Bu durum Zeynep karakterinin hayranlarını ise oldukça mutlu etmektedir. Barış’ın geçmişi merak konusu olurken yayınlanan sahneler ile birlikte zaman zaman küçük ipuçları gösteriliyor. Bununla birlikte seyirciler Barış’ın çocukluk döneminde annesi ile ilgili bir problem yaşadığı biliniyordu. Kardeşi Savaş’ın geçirmiş olduğu sağlık problemi sebebiyle annesi tarafından daha az ilgi gören Barış bu duruma küçükken üzülüyormuş. Annesinin ilgisini çekmek için ortadan kaybolup havuzun kenarına saklanmış olduğu sahne fragmanda gösterilirken yeni bölümde izleyiciler bu anıyı izlemek için sabırsızlanıyordu. Ancak yeni bölümde bu şekilde bir görüntü olmaması izleyicilerin gözünden kaçmadı.