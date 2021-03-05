Doğduğun Ev Kaderindir Final Yapıyor! Demet Özdemir Yeni Projesini Açıkladı

Demet Özdemir karakteri hızlıca yükselmeye devam ediyor! Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Aylin karakteri ile gördüğümüz güzel bir dizi bitmeden diğer bir yapım için anlaşmaya oturuyor! Ünlü oyuncunun ise hayranlarına bir iyi bir kötü haberi var!

DOĞUDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİNDEN FİNAL KARARI

Demet Özdemir’in son yapımı Doğduğun Ev Kaderindir hem konusu hem oyunculuklarıyla oldukça dikkat çekmişti. Güçlü bir başlangıç yapan dizi ise final kararı ile hem güzel oyuncunun hayranlarını hem de dizinin hayranlarını üzdü.

Ününe ün katarak devam eden Demet Özdemir içinse tabi ki bu bir son değil! Güzel oyuncuyu daha ekranlar da çok göreceğiz. Güzel oyuncu yeni projesini duyurdu bile!

BİRÇOK YAPIMDA YER ALMIŞTI

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Özdemir daha önce birçok yapımda da yer almıştı. Çilek Kokusu ile yakından tanıdığımız Özdemir, No:309 ve Erkenci Kuş gibi başarılı yaz dizilerinde de baş rollerdeydi. Kısacası Özdemir son zamanların en çok beğenilen isimlerinden biri oldu.

ROLÜNE YAKIŞMIŞTI

Demet Özdemir, genellikle romantik komedi dizilerindeki aşık kız rolündeydi. Fakat bu sefer karşımıza dram rolünde çıkmıştı ve oldukça da başarılıydı!

FİNAL KARARI GELDİ

Demet Özdemir dışında, İbrahim Çelikkol, Engin Öztürk gibi isimlerin baş rollerde olduğu dizinin hayran kitlesi oldukça genişti. Dizi içinse uzun zamandır dolaşan bir final dedikodusu vardı. Fakat kimse Doğduğun Ev Kaderindir yapımının ne zaman final yapacağını bilmiyordu.

Kesin bir açıklama da hala gelmiş değil. Şu an için bilinen tek şey dizinin yeni sezonu gelmeyecek!

DEMET ÖZDEMİR’İN YENİ PROJESİ

TV8 ekranlarındaki dizisinin final yapacağını artık duymayan kalmadı. Özdemir’in hayranları ise, güzelin yeni projesinin ne olacağını şimdiden araştırmaya başladı bile.

Demet Özdemir tarafından gelen açıklamalara göre ise güzel oyuncuyu yazın romantik-komedi tarzında olacak bir filmde göreceğiz!