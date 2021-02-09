Doğduğun Ev Kaderindir Final Mi Yapıyor? TV8’in Sevilen Dizisinden Şok Karar Geldi

TV8 ekranlarının oldukça sevilen yapımlarından birinden şok bir karar geldi! Acun Ilıcalı’ya ait olan TV8’deki Doğduğun Ev Kaderindir dizisine dair şok karar! Çarşamba günlerinin sevilen dizisiyle ilgili final dedikoduları başladı.

Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu TV8’in sevilen yapımlarından olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her hafta Çarşamba günü sevenleriyle buluşuyordu. Dizinin ise gerek konusu gerekse başarılı oyuncu kadrosu ile oldukça popüler ve büyük bir hayran kitlesi var. Çarşamba günü yeni bölümü gelmesi beklenen dizisinden ise şok bir final iddiası geldi. Peki iddialar doğru mu Doğduğun Ev Kaderindir final mi yapıyor?

2021 yılının ocak ayının ilk günleri de Acun Ilıcalı tarafından çıkarılmış Exxen platformu yayına geçmişti. Fakat platformda kısa sürede bası sorunlar meydana çıkmıştı. TV8 ekranlarının ise oldukça sevilen yapımlarından olan Masterchef’in sona etmesi ve yeni sezon Survivor’un da ekranlar da yer almasıyla birlikte hem platformda hem de TV8 kanalında yer alacak yapımlar oldukça merak ediliyor.

Yeni programlar ve yapımların gelmesi beklenirken, anlaşmalar da yapılıyor. Fakat yeni programlar geldikçe kanaldaki dizilerinden birinin kaldırılacağı iddiaları ortaya atıldı.

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ise seyircilerin gönlünü hem senaryosu hem de oyunculuk performansı ile almış durumda. Gerçek bir hayta hikayesinden esinlenen dizinin ise ilerleyen dönemler final yapması gündem de.

Bu yıl ise ilk olarak TV8 ekranlarından sevilen yarışma programı Masterchef final yaparak ayrılmış ve sevilen yarışma Survivor’un yeni sezonu ekranlara gelmişti.

O Ses Türkiye yarışmasının da yine yeni sezonuyla birlikte ekranlar da yer alması bekleniyor. Fakat O Ses Türkiye programıyla birlikte yapımda olan dizilerden de yayın akışının sağlanması için birinin kaldırılması bekleniyor! İddiaya göre ise yayın akışının sağlanması için Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapacak.

Doğduğun Ev Kaderindir Final Mi Yapıyor?

O Ses Türkiye yeni sezonuyla ekranlar da yer alırken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin de final yapması bekleniyor.

Sebep ise TV8 yayın akışının birçok program nedeniyle haliyle yoğun olması.

Kanal da meydana gelecek olan değişiklik ise oldukça söz konusu. Umarız ekranların sevilen dizisi final yaptırılmadan yayın akışında düzen sağlanabilir. Fakat Doğduğun Ev Kaderindir dizisi kaldırılmazsa onun yerine hangi programın kaldırılacağı da akıllardaki diğer bir soru işareti.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’dan ise henüz bu konuda net bir açıklama gelmedi.