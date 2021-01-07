Doğduğun Ev Kaderindir Final Mi Yapıyor? Neden final yapıyor?

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. TV 8 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizi geçen yıl iyi bir izlenme oranına sahipken bu sezon reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı. Özellikle bu sezon çarşamba akşamları birbirinden iddialı dizilerin yayınlanması dizinin reytinglerini giderek düşürdü. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz ve ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman karşısında reyting kurbanı olmaya devam eden dizisinin final yapacağı iddia edildi. Fakat Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final iddiasını gündeme getiren durum sadece reyting kaybı değil asıl neden TV 8 Ekranlarında 2 yarışmanın yeni sezonlarının başlayacak olması final iddialarını doğurdu. Peki hangi yarışmalar başlıyor?

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye 2021 başlıyor!

Survivor 2021 ve O SeS Türkiye 2021 başlıyor. Survivor 2021 ve O Ses Türkiye 2021 'in başlayacak olması nedeni ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddia edildi. Pandemi nedeni ile bu sezon geç başlaması kararı alınan O Ses Türkiye 2021 ve her yıl Ocak ayında yayınlanmaya başlayan Survivor 2021 nedeni ile Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiası gündeme geldi. Peki Doğduğun Ev Kaderindir final yapacak mı sorusu dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor . Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için şu anlık final yapacağına dair bir açıklama söz konusu değil. Dizinin yapım ekibinden veya Acun Ilıcalı' dan konu ile ilgili açıklama henüz gelmedi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlama olan yönetmen koltuğundan Çağrı Bayrak'ın oturduğu, yapımını Onur Güvenatam'ın üstlendiği ve senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı Doğduğun Ev Kaderindir her çarşamba saat 20:00'de TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 16:01