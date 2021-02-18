Doğduğun Ev Kaderindir Dizisine Tepki Yağıyor

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yayınlanan yeni bölüm, seyircilerden oldukça tepki aldı. Mehdi'nin mahalle ağabeyinden bir anda 500 bin TL karşılığı ile mafya imajına geçişi dizinin takipçileri tarafından oldukça eleştirdi. Mehdi'nin saplantılı ruh hali, Zeynep'i bir türlü bırakmak istememesi ve zorla kaçırması bunlar yetmezmiş gibi bir de şiddete başvurması üzerine cezaevinden sonra mafyayya dönüşmesi, izleyiciler tarafından ‘’ İşte bu tam oldu’’ şeklinde yorumlara neden oldu. İzleyiciler, Mehdi'nin Zeynep'in ailesinden özür dilese de bu özüre inanmıyorlar, Mehdi'nin özür dilese bile hem Zeynep'in hem de Zeynep'in erkek arkadaşı Barış'ın peşini bırakmayacağı görüşündeler. Mehdi bu dizide davranışlarından dolayı tek tepki gören insan değil, Cemile’de bu yaşanmışlıklara vermiş olduğu tepkiyle izleyicilerin eleştiri oklarına maruz kaldı. Nuh'un tepkisini alan Cemre bir anda Mehdi'nin tarafında durdu, Nuh'a da Mehdi'nin yanında durmasını tavsiye eden Cemile aynı zamanda Nuh'un Mehdi'nin tarafına geçmesi ve Barış'ın şoförlüğünü bırakması için baskı kuruyor.

Cemile'nin bu davranışlarına, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyicilerinden tepki geldi, ve ‘’Nuh'un bir an önce o evden kaçması gerektiğini ve bir tek Nuh'un dürüst çıktığı’’ yorumlara yazdı.

Sevilen dizinin izleyicileri özellikle de Mehdi'nin birden mafya rolüne geçmesinden oldukça rahatsız, Türk dizilerinde genellikle konu olan mafya rolleri bu diziye de dahil olduğu için izleyiciler yorumlara kırgınlıklarını ifade eden cümleler yazdı. Dizideki son gelişmeler izleyenleri hiç memnun etmedi.

İzleyiciler izledikleri son bölümde tamamiyle Nuh'u savunurken, dizinin yayınlanmış olduğu 32. bölümün altına şu şekilde yorumlar bırakıldı, ‘’ Cemile madem böyle olacaktı niye evlendin? Mehdi ile yaşar Mehdim neylerse güzel eyler diyerek geçirseydin hayatını’’ diğer bir kullanıcı ise ‘’ Zavallı garip Nuh en çok sana üzülüyorum Cemile ile evlendiğinden beri başından bela eksik olmadı adamın bir yüzü gülmedi yol yakınken ayrılsa iyi olur bence yoksa başı iyice belaya girecek’’

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 18:58