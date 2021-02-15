Doğduğun Ev Kaderindir dizisine flaş transfer!

Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katılıyor. Başarılı oyuncu İnanç Konukçu Doğduğun Ev Kaderindir dizisine dahil oluyor.

İnanç Konukçu'nun diziye dahil olcağı Birsen Altuntaş tarafından duyurulurken henüz hangi karakteri canlandıracağı ise bilinmiyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı eserinden uyarlama olan dizinin yönetmen koltuğundan Çağrı Bayrak otururken yapımını Onur Güvenatam üstleniyor ve senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül tarafından kaleme alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir her çarşamba saat 20:00'de TV 8 ekranlarında yayınlanıyor.

İnanç Konukçu'nun diziye dahil olmasının ardından gözler oyuncuya çevrilerek hayatı merak edilmeye başlandı . Peki İnan Konukçu kimdir? Yaşı, eğitimi, yer aldığı diziler gibi oyuncu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

10 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Tiyatronun yanı sıra birçok dizi ve filmlerde yer almıştır.

2005 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Karanlıktaki Umut adlı dizi ile televizyon dünyasına atılmıştır. Behzat Ç dizisi ile geniş kiltlelerce tanınmıştır.

Leyla ile Mecnun ve Kaçak dizileride kariyerinde önemli paya sahip yapımlardır. Yer aldığı dizi ve filmlerden bazıları ise şunlardır:

Filmleri

Saf Beyaz/ Pure White

Nasipse Adayız

Kaçma Birader

Dar Elbise

Tuhaf Zamanlar

Kasap Havası

Haydar

Hayalet

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

Behzat Ç. Ankara Yanıyor

Dizileri:

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Vurgun

Adı Zehra

Kaçak

Leyla ile Mecnun

Karanlıktaki Umut

Kırlangıç Fırtınası



Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 14:20