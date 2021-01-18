Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Yapılan İnanılmaz Hata!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi TV8 ekranlarının sevilen bir dizisi. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizi yayınladığı bir sahne nedeni ile Twitter’da konuşulur hale geldi. Mehdi ve Zeynep’in birlikte paylaştığı sahnede yapılan ihmalsizliğe doktorlar sosyal medya üzerinden yorumlar yaparken birçok izleyici de şaşırarak izlemekle yetindi. Reyting oranı yüksek olan dizinin bu hamlesi şaşırttı. Peki dizide yapılan hata ne? Bu sorunun cevabı haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer almaktadır.

TV8’in ilgi ile izlenen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, önceki bölümde yaptığı bir ihmalsizlik ile hem doktorlardan hem de dizinin hayranları tarafından eleştiriler aldı. İzleyenleri şaşkına uğratan sahnede İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi karakteri hastanede iken Demet Özdemir’in oynadığı rol Zeynep karakteri ise hastane odasının dışından Mehdi’ye bakıyordu.

Dizinin erkek başrolü Mehdi karakteri cezaevinde idi. Yaşadığı bir saldırı sonucunda yaralanan dizi karakteri hastaneye kaldırılmıştı ancak durumu iyi gözükmüyordu. Zeynep yaşanan bu olaylar sonrasında Mehdi’yi görmek için hastaneye gitti ve makinelere bağlı olarak hastane yatağında yatan İbrahim Çelikkol’u gördü. Gördüğü bu sahne karşısında duygulanan Zeynep uzun süre Mehdi’yi izledi. Buraya kadar her şey normal ancak Mehdi’ye baktığımızda dizide yapılan inanılmaz bir hata ile karşılaşıyoruz. Bilinci kapalı şekilde hastane odasında yatan Mehdi’nin ağzında bir boru var. Ve bu sahne aslında izleyicilerin daha önce de rastladığı bir sahne. Ve Mehdi’nin ağzından çıkan boru izleyicilere göre tuhaf görünüyor. Bu sahne ile ilgili durumu fark eden doktorlar sosyal medya üzerinden cevaplar yazdı. Twitter’da yaptıkları yorumlar ile sahneyi tiye alan sağlık çalışanları, yorumlarında keşke danışmanlık alsaydınız şeklinde yorumlar yaptı.

Mehdi’nin geçirdiği operasyon sebebi ile entübe tüpüne bağlı olması gerekirken yoğun bakımlarda kullanılanlara benzer bir hortum kullanılması dikkatleri bu sahne üzerine çekti.

Doktorlar izlediği bu sahnede olan yanlışı hemen far ederken seyircilerin bir kısmı sahnenin duygusallığı nedeni ile hatayı göz ardı etse de diğer kısım durumun garipliğini hemen anladı. İşin uzmanları olan doktorlar yapılan hata ile ilgili yorumlar yaparken eleştirilerde de bulunuyor.