Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinde Başrol Oyuncusu Veda Ediyor

TV8 ekranlarında her hafta seyircisi ile buluşan sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in başrol oyuncularından biri diziye veda ediyor. Reytingi bol dizinin başrol oyuncularından birinin ayrılması, acaba dizi final için hazırlık mı yapıyor? Sorularını akıllara getirdi.

Dizinin başrol karakteri olarak bilinen Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol diziye veda ediyor. Ünlü oyuncu, bir sonraki bölümde diziye veda edecek.

TV8 ekranlarımda, Çarşamba akşamlarında yayımlanan sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir, yayınlandığı günden ilgi odağı olup reyting birinciliklerini çoğunlukla yakaladı.

Ölerek Veda Edecek

TV8 ekranlarımda, Çarşamba akşamlarında yayımlanan dizi, hayranlarının karşısına üzecek bir haberle çıktı. Dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol'un canlandırmış olduğu Mehdi karakteri 1 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan bölümünde vurularak öldürüleceği öğrenildi. Sevilen dizide, Mehdi karakterine hayat veren Çelikkol, hikaye gereği kısa süre içinde çok büyük bir değişim yaşamıştı. Bu değişim dizinin hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu, Mehdi'nin ani bir şekilde sakıncalı işlere bulaşması ve nihayetinde mafya tiplemesi ile dizide bulunması dizinin hayranları tarafından onaylanmamıştı.

İbrahim Çelikkol Kimdir?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de doğdu, İzmit, Kocaeli'nde dünyaya gelen oyu, Türk dizi ve sinema oyuncusu olup aynı zamanda eski modeldir.

Oyunculuğa kariyerinden önce profesyonel olarak modellik yaptı. Basketbolla arası iyi olan Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basket kariyerini bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan İbrahim Çelikkol'un usta isim Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çekmiş olduğu Pars: Narkoterör filminde 'Başkomiser Şamil Baturay' rolünü canlandıran Çelikkol, oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2011 yılında başlayan İffet adlı dizide başrolde oyuncusu olarak Cemil karakterini canlandırmıştır.

25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştur.

Yer Aldığı Projeler

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay (Dizi)

2009 M.A.T. Sinan Atalay (Dizi)

2010 Keskin Bıçak Mithat (Dizi)

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ (Dizi)

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan (Film)

2011-2012 İffet Cemil Özdemir (Dizi)

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan (Dizi)

2014 Sadece Sen Ali (Film)

2014 Reaksiyon Oğuz (Dizi)

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş (Dizi)

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu (Dizi)

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021, 22:31