Dizi Oyuncusu Barış Atay Gözaltına Alındı!

DİZİ oyuncusu 36 yaşındaki Barış Atay, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde, jandarma tarafından gözaltına alındı.



Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Barış Atay, dün saat 22.00 sıralarında eşiyle tatil için geldiği Dalyan'da kaldığı otelde gözaltına alındı. Dalyan Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen Atay'ın hakkında, açılan bir davada ifade vermeye gitmediği için yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Atay'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Barış Atay, 22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştı.



Almanya'da dünyaya gelen Barış Atay, 2002 yılında, 'Aşk ve Gurur' dizisindeki 'Kenan' rolü ile ekran karşısına çıktı. Ancak, 2007-2011 yılları arasında Hamdi Alkan'ın 'Arka Sıradakiler' dizisindeki 'Saffet' rolü ile daha çok tanındı. Son olarak 'Hayat Devam Ediyor' adlı dizide 'Kürşat' rolünü canlandırdı.