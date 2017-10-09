Diva Bülent Ersoy'da Gülben Ergen hakkında konuştu !

Büyük bir aşk yaşayarak ünlü sunucu Erhan Çelik ile evlenen Gülben Ergen çok sevdiği eşini evli biriyle aldattığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Son olarak Gülben Ergen olaylarına Türk Müziği'nin divası Bülent Ersoy'da dahil oldu.Ersoy ,"Tamam Gülben hatalı ama erkeğin hiç mi hatası yok ?" dedi.

Evli iş adamı Tolga Duğles ile Gülber Ergen'in yaşadığı yasak aşk haberleri magazin dünyasını uzun bir süredir meşgul ediyor.Ünlü sunucu Zahide Yetiş , Gülben Ergen hakkında 'Erkekleri ayartıyor.' deyince Bülent Ersoy'da bu konuya dahil olarak "Sadece Gülben Ergen mi hatalı, burada erkekler hiç hatalı değil mi?.. Bunun da bir parça üzerine gidilmeli…" diye konuştu.