Dilşad Çelebi Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri ve Hayatı

Başarılı oyuncu Dilşad Çelebi, 4 Temmuz 1984 günü dünyaya gözlerini açmıştır. Kocaeli doğumlu olduğu öğrenilen Türk oyuncu Çelebi; sinema, tiyatro oyuncusu ve aynı zamanda yazardır. 173 cm boyunda olduğu öğrenilen Türk oyuncu Çelebi'nin kilosu ise 61’dir. Yengeç burcu olduğu öğrenilen Çelebi'nin göz ve saç rengi ise açık kahverengidir. Kocaeli doğumlu olan oyuncu orada büyümüştür ve bir de ablası vardır. 2016 senesinde ise Frapan grubunun solisti Samet Evci ile evlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Ergenlik yıllarında büyüyünce ne olacağı hakkında düşünüp endişeye kapılan Türk oyuncu Dilşad Çelebi, girdiği sınavlar ve kazandığı bölüm ile hayatının şekillendiğini söylemiştir. Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği fakültesinde genç oyuncu Dilşad Çelebi lisans eğitimini tamamlamıştır ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde ise yüksek lisans yapmıştır. Bunun yanı sıra Çelebi'nin ve Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi aldığı da bilinmektedir.

Üniversiteye gittiği yıllarda ise Ali Murat Erkorkmaz’ın yanında çizgi film yazarlığı yapmaya başlayan Dilşad Çelebi, Star TV'de 80 bölüm olmak üzere yayınlanan “Tekir ve Kuyrukları” isimli çizgi film yazarlığını yapmıştır. Bunun yanı sıra Gaye Sökmen ajansında bağlı olarak bir süre reklam filmlerinde oynamış ve oyunculuk eğitimi almıştır. Ardından dizilerde boy göstermeye başlayan 1984 doğumlu oyuncu bir süredir ekranlardan uzak kalsa da bu dönemi yazarlık yaparak değerlendirilmiştir. Oyuncunun televizyon macerasına adım attığı ilk dize “Derdest” isimli projedir. 2011 senesinde ise “Seni Bana Yazmışlar” isimli televizyon dizisi projesi ile Burcu karakteri ile Dilşad Çelebi dikkatleri üzerine çekmiştir. Kendisini azimli, çalışkan, araştırmacı, meraklı, mücadeleci ve pozitif olarak tanımlayan oyuncu, yenileceğini bilse bile savaştan vazgeçmeyen bir yapısı olduğunu söylemiştir. Bazen de hayatta şanslı olduğunu belirten Çelebi, tam kaybetmek üzereyken bile son anda kazanabildiğini açıklamıştır.