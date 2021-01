Diletta Leotta Can Yaman Aşkı Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Ferzan Özpetek tarafından yönetilen reklam ve dizi projesi için bir süredir İtalya’da olan Can Yaman’ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile olan fotoğrafları İtalyan ve Türk basınında büyük ses getirdi. 5 gündür başbaşa zaman geçirdiği iddia edilen çiftin aşkı herkes tarafından konuşuluyor.

İtalyan magazin dergisi Chi’nin Can Yaman ile Diletta Leotta'nın samimi fotoğraflarını yayınlaması gündeme adeta bomba gibi düştü. Başarılı ve yakışıklı oyuncu Can Yaman Türkiye’yle kalmayıp başarısını yurt dışına da duyurdu ve özellikle İtalya’da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Projeleriyle kendinden sık sık söz ettiren Can Yaman, bu defa çapkınlıklarıyla gündeme oturdu. İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden biri olan Diletta Leotta ile Can Yaman'ın samimi fotoğraflarının yayınlanması ile birlikte, ikilinin aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Daha önce Zlatan İbrahimoviç ile aşk yaşayan Diletta Leotta, bu kez de Can Yaman’ın ağına düştü. 5 gün boyunca başbaşa zaman geçirdiği iddia edilen çiftin fotoğrafları, İtalyan magazin dergisi olan Chi’de yayımlandı. Roma’da bir otelde aynı odada kaldığı ve tüm zamanlarını birlikte geçirdikleri iddia edilen çift, dışarıya alışveriş için çıktıkları zaman görüntülendi.

Diletta Leotta’nın Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda elinde bir buket çiçek ile yatak odasında uzandığı görülüyor. Bu fotoğrafın altına da "İşle geçen bir günün ardından, odada bir buket çiçek bulmak bizi bir gülümsemeyle uyutur" notunun yer alması da çiçekleri Can Yaman'ın almış olduğunu ve bu sözlerle ona gönderme yaptığını düşündürdü.

Diletta Leotta Zlatan İbrahimoviç’in Eski Sevgilisi Mi?

Daha önce Milan’da forma giyen Zlatan İbrahimoviç ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü spiker Diletta Leotta aslında Türkiye'nin aşina olduğu bir isimdir. Yaptıkları bir programın ardından yakınlaştığı iddia edilen ikilinin arasında bir aşk yaşanmaya başladığı ileri sürülmüştü fakat iki taraf da bu iddiaları yalanlamıştı. Zlatan ve Diletta bir restoran görüntülenmişti.

Güzel spiker Diletta, evi soyulduğunda 1 milyon liralık ziynet eşyasının çalınmasıyla da daha önce adını magazinde duyurmuştu.

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

16 Ağustos 1991 yılında Katanya İtalya’da dünyaya gelen Diletta Leotta, ünlü bir spor spikeridir. İtalya'da bulunan pek çok televizyon kanalında spikerlik yapmıştır. Daha önce 1 evlilik yapan Diletta’nın 1 tane çocuğu vardır. 2018-2019 yılından bu yana DAZN için Seria A’da yayınlar yapan Diletta Leotta magazinde adından sık sık söz ettiriyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 20:15