Dilay Korkmaz'dan Demet Akalın'a sert sözler !

Star TV ekranlarının sevilen magazin programlarından Star Life'ın sunucusu olan Dilay Deniz kendisi hakkında ''Bu kızı çok mu aradınız?'' diyen şarkıcı Demet Akalın'a sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sevilen şarkıcı Demet Akalın , Twitter'dan ''Starlife bu sunucu kızı çok aramış mı ya direk zapp'' ifadesini kullanmıştı.Demet Akalın'ın bu açıklamalarına kısa bir süre sonra Dilay Deniz'den yanıt gecikmedi.Dilay Deniz , instagram hesabından Demet Akalın'a yanıt verdi.

Dilay Deniz ; paylaştığı fotoğrafa ''Estetiğim, botoksum, dolgum yok. İyi eğitimler aldım. Herkes işine baksın. Çünkü ben ekmeğimi işime bakarak kazanıyorum. Şükürler olsun ki çok arandım ve bulundum. Allah kötü kalplilerden korusun'' notunu düştü.