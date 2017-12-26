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Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk pozları

Ekranların sevilen dizisi Çukur'da canlandırdığı 'Sena' karakteriyle adından söz ettiren Dilan Çiçek Deniz'in meslektaşı Furkan Andıç ile birlikte olduğu iddia edilmişti.Geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflar bu aşkın kanıtı oldu.

26 Aralık 2017 Salı 12:05
Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç'ın aşk pozları

Kısa bir süre önce Okan Can Yantır'dan ayrılan Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz'in Furkan Andıç ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.Geçtiğimiz günlerde çekilen fotoğraflar bu aşkın kanıtı oldu.

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç birlikte 'Ahtapot Gönüllüleri'nin düzenlediği 'Sokak Köpekleri İçin 100 Kulübe' kampanyasına katıldı.Dilan Çiçek Deniz ile meslektaşı Furkan Andıç'ın samimi fotoğrafları kısa süre içerisinde sosyal medyada hızla yayıldı.Çıkan fotoğraflar sonrasında açıklamalarda bulunduğu iddia edilen Dilan Deniz ; ''Furkan'la birbirimizi yeni yeni tanıyoruz. Ama çok fazla ortak noktamız var. Birlikte olduğumuz anlardan çok keyif alıyoruz. Bir yandan da çok gurur duyduğum bir projenin içindeyim. Şu anda hayatımın mutlu bir dönemindeyim diyebilirim.'' diye konuştu.

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