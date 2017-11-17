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Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !

Türkiye'nin en popüler mankenlerinden biri olan Didem Soydan, sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.Didem Soydan'ın ınstagram hesabından paylaştığı çıplak fotoğraf magazin gündemi bomba gibi düştü.

17 Kasım 2017 Cuma 15:37
Didem Soydan'ın Çıplak' paylaşımı olay oldu !

Sosyal medyada her paylaşımı olay olan güzel manken Didem Soydan'ın paylaştığı son fotoğraf yine magazin gündemine bomba gibi düştü.Daha öncede birçok kez sosyal medyadaki cesur pozlarıyla gündeme gelen Didem Soydan bu kez de çıplak paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

DİDEM SOYDAN'IN O PAYLAŞIMI 

Didem Soydan ve Beril Kayar, Instagram hesaplarından paylaştıkları bu fotoğraf ile gündeme geldiler.Didem Soydan sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla sürekli adından söz ettirmeyi başarıyor.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?
 

Türkiye'nin önde gelen mankenlerinden biri olan Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan’dan göçen Soydan’ın baba tarafı ise Arnavutluk’tan göç etmiş bir aile. Soydan mankenliğin yanı sıra birçok dizi ve film projesinde de yer aldı.

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