Derya Uluğ'dan sevenlerine albüm ve single müjdesi

İSFANBUL Açıkhava Konserleri'nin son konuğu pop müziğin başarılı isimlerinden Derya Uluğ oldu. "Okyanus", "Ne Münasebet" gibi sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Uluğ, önümüzdeki günlerde bir single, 2019'un bahar aylarında ise 10 şarkılık bir albüm çıkaracağını söyledi.

Türkiye’nin ilk tema parkını bünyesinde bulunduran ve geçtiğimiz aydan bu yana birçok sanatçıyı ağırlayan eğlence, alışveriş ve yaşam merkezi İsfanbul’un Açıkhava Sahnesi bu kez Derya Uluğ ile sevenlerini buluşturdu. Uzun zamandır İstanbul'da konser vermediğini dile getiren Uluğ, sevenleriyle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

"YENİ ALBÜMDE FARKLI BİR TARZ OLACAK"

Albüm çalışmalarına başladığını söyleyen güzel şarkıcı, "Çok fazla şarkımız, bunları tek tek yayınlamak yerine albüm olarak sevenlerimize sunmak istiyoruz. Bir şarkıyı tek başına kliplendirmek ve single olarak sunmak en az 5 ay sürüyor. Albüm çok daha meşakkatli bir iş ama çıktıktan sonra şarkılarıma peş peşe klip çekmeyi düşünüyorum. Böylece bütün şarkılarımızı daha çok insan duyacak. İki şarkı haricindeki tüm parçalar bizim Asil Gök ile birlikte yazdığımız şarkılar. Çok farklı parçalar olacak. “Sürgün Aşkımız” yeni albümdeki şarkıların tarzına bir geçiş şarksıydı. Yeni albümde bu tarz çok şarkı duyacaklar" diye konuştu.

"ALBÜM YAPMAK BİR RİSK AMA BEN BU RİSKİ ALIYORUM"

Bu dönemde albüm yapmanın riskli olduğunu ifade eden Uluğ, "İnsanlar genellikle singleları daha çok seviyor. Bir tane gelsin onu dinleyip diğerine geçeyim diyorlar. Her alanda olduğu gibi burada da hızlı bir tüketim var. Ancak ben bu riski alıyorum. Eminim ki müzisyen ruhuyla hareket eden her şarkıcı bir de şarkılarını kendi yazıyorsa albüm yapmak ister. Ben de şarkılarımı bir an önce çıkarmak istiyorum bunun için de albüme ihtiyacım var. Çünkü senede 10 tane single çıkarmak imkansız. Ama 10 şarkılık bir albüm yapmak hem kariyer anlamında hem de insanların ne yapmak istediğimizi sahnede de biraz görmesi açısından önemli bir şey" dedi.

"OKYANUS ŞARKISI BUGÜN ÇIKSA BELKİ AYNI ETKİYİ YARATMAZDI"

"Okyanus şarkısının başka bir büyüsü vardı" diyen Uluğ, "O şarkı o zamanlar sevilen müziğe hitap ediyordu. Belki şu anda çıksa insanlar çok daha farklı müziklerden hoşlandığı için o kadar talep görmeyebilir. Yeni şarkılar onun üzerine çıkar mı bir şey diyemem. Çünkü bazen 20 yıllık sanatçılar bile istedikleri talebi göremeyebiliyor. O yüzden büyük konuşmak özellikle biz yeniler için yersiz olur. İddialı olmak her zaman güzel ancak halk neyi severse onu kabulleniyor umarım benim şarkılarımı da severler" diye konuştu.

HEM SİNGLE HEM ALBÜM YOLDA

Uluğ son olarak hayranları için hem albüm hem de single müjdesi verdi. Yeni albümünü 2019 yılının bahar aylarında piyasaya sürmeye hazırlandığını belirten Uluğ, "Albümden önce bir single çıkaracağız. Çok entresan bir şarkı gelecek. Beni daha önce duymadıkları bir tarzda dinleyecekler. Bana kalsa albüme kadar bir şey yapmam ama sabırsızlıkla bekleyen bir ekip var bir iki şarkı için. Belki arada Asil’le de bir düet de gelebilir" dedi.

