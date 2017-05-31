Deniz Seki'nin icra borçlarını kapatan isim kim !

2014 kasım ayından beri hapis yatan Deniz Seki'ye sevindirici haber geldi. İcra borcu kapandı.

5 Haziran günü tahliye olacak olan Deniz Seki'nin 2007 model bir aracın bile icra borcu duruyordu. Ancak Deniz Seki'ye sevindirici haber geldi. Deniz Seki'nin cezaevinden çıkmasının ardından çekeceği büyük sıkıntı olarak görülen icra borçlarından gelen güzel haber ünlü şarkıcıyı bir hayli rahatlattı.

Bu icraların başında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Beşiktaş Vergi Dairesi tarafından konulan haciz geliyor. Daha sonra Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Dairesi tarafından gelen haciz ve son olarakta 35. İcra Dairesi'nin haczi sonuncusu da eski oturduğu sitedeki evin 7500 TL'lik aidat ödemediği için 22. İcra Dairesinin haczi geliyordu. Deniz Seki'nin çok sevdiği kardeşleri hemen bu olaylara el atarak borçlarını ödedi ve yaklaşık 5 gün sonra hapisten çıkacak olan ünlü şarkıcının rahatlamasını sağladılar.

İşte Deniz Seki ve Kardeşi