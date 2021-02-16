Deniz Çakır Yeni Dizisi Masumiyet'te Ortalığı Karıştırdı!

Önümüzdeki günlerde Fox TV ekranlarında televizyon seyircisi ile buluşacak olan Masumiyet dizisinin başrol oyuncularından biri olan Deniz Çakır, set ekibinde kriz çıkardı. Çakır, kendisine verilen karavanı beğenmedi ve rol arkadaşlarının aracına yerleştirildi. Durum böyle olunca sette karavan gerginliği yaşandı.

Deniz Çakır, Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ gibi ünlü isimlerin başrollerinde olacağı Masumiyet dizisi, yakında Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken dizide daha şimdiden oyuncular arasında karavan krizi çıktı.

OYUNCU ARKADAŞLARI DENİZ ÇAKIR’A TEPKİ GÖSTERDİ

Senelerdir dizi ve film setlerinde meydana gelen karavan krizlerinden biri yeni dizi Masumiyet'te de yaşandı. Sette gerginliğe neden olan bu olay magazin gündeminde tartışmalara yol açtı. Kulislerden gelen iddialara göre, Deniz Çakır kendi karavanını küçük buldu ve ekibin karavanını değiştirmesini istedi. Olay çıkaran Deniz Çakır’a çözüm olarak set ekibi rol arkadaşları Serkan Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı karavanı sundu. 3 kişinin aynı karavanda olacak olması gerginliği arttırdı ve Çakır’ın rol arkadaşları olan Tütüncü ve Alişan, Çakır'a tepki gösterdi.

MASUMİYET’İN YAYINLANACAĞI GÜN BELLİ OLDU

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Masumiyet’in yayın gününün Çarşamba olacağı açıklandı. Gold film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ömür Atay yapacak. Sırma Yanık ise dizinin senaristliğini üstlendi. Güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizide Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ, Serkan Tütüncü ve İlayda Alişan gibi başarılı oyuncular yer alacak.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

31 Aralık 1981 yılında Ankara’da doğan Deniz Çakır başarılı bir oyuncudur. İlk televizyon deneyimini Kadın İsterse adlı dizide Alev karakterini canlandırarak edinen Çakır, ilk tecrübesi olmasına rağmen çok beğenilmişti. Deniz Çakır, Yaprak Dökümü adlı dizide canlandırdığı Ferhunde karakteriyle büyük bir çıkış yapmış ve dünya çapında da tanınmıştı. 2011-2014 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl'da Şah Sultan karakterine hayat veren Deniz Çakır pek çok dizi ve film projesinde yer almış ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Çakır, Masumiyet dizisine transfer olmuştur.