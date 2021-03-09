Deniz Çakır dizi setinde kavga mı çıkardı?

Masumiyet dizisinde rol alan Deniz Çakır'ın, Mehmet Aslantuğ ile Hülya Avşar'ın da kadrosunda yer aldığı dizinin setinde önceki günlerde kavga çıkardığı iddia edilmişti. İlk bölümüyle çok beğenilen dizinin setinde Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'ın kavga çıkardığı iddiası magazinin gündemine oturdu. Bu kavga haberlerinin de dizinin ilk bölümünden daha çok konuşulması üzerine diğer oyuncuların rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Kavga iddialarını yalanladı: "Asılsız"

Kendisi için ayrılan karavanı küçük bulduğu ve beğenmediği iddia edilen Deniz Çakır'ın sette bağırıp çağırdığı öne sürüldü. Karavanından ayrılan Çakır'ın İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü'nün karavanına geçtiği ve olayın yatıştığı iddia edildi. Sette çıkan kavgayla ilgili iddialar, sonunda Deniz Çakır'a soruldu. Sorulan soru karşısında gülen Deniz Çakır'ın "Öyle şey mi olur" dediği belirtildi.

"Konu tek kişi üzerine kurulamaz, daha geniş"

Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün rol aldığı Masumiyet dizisi ilk bölümüyle tartışmaların odağına yerleşti. Dizide sevgilisi Eda'yı (İlayda Alişan) döverek çöp kutusuna atan zengin çocuğu İlker'in (Serkay Tütüncü) sevgilisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nu temsil ettiği iddia edildi. Dizinin konusunun Münevver Karabulut cinayetiyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine Deniz Çakır, konunun tek bir cinayete bağlanamayacağını ve durumun çok daha geniş bir ölçekte ele alınması gerektiğinden bahsetti.