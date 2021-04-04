Deniz Bolışık Kimdir? Yaşı, Boyu, Dizileri

Deniz Bolışık, 31 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Bolışık, 167 cm boyunda ve 50 kilodur. Aslan burcu olduğu öğrenilen sevilen ismin göz rengi yeşildir.

Küçük yaşlardan beri içinde hep sinema tutkusu bulunduğunu anlatan Deniz Bolışık, ilkokul ve lise yıllarında sinemaya büyük ilgi duyduğunu ve araştırmalar yaptığını ifade etmiştir. Liseye geçtiği zamanda ise tiyatro ile tanıştığını anlatan başarılı oyuncu Deniz Bolışık, sahne tozunu lise yıllarında yuttum demiştir. Hafta sonu dahil tüm eğitim hayatının tiyatro ile geçtiğini açıklayan oyuncu, tiyatro ile ilgilendiği zaman içinde bir mutluluk olduğunu dile getirmiştir.

Sevilen isim Deniz Bolışık’ın lisans eğitimi iki okulda gerçekleşmiştir. İlk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin hazırlık sınıfını okuyan Bolışık ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girmiş ve bu okuldan da mezun olmuştur. Oyuncunun televizyon dizilerine adım atışı ise 2006 yılında Kırık Kanatlar’da hayat verdiği Zülfiye karakteri ile olmuştur. Bolışık’ın Kanatsız Kuşlar’da canlandırdığı Nefise karakteri ise oyuncunun parladığı dizi olarak yorumlanmıştır.

Kariyer hayatında dışında arkadaş çevresi ile birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanan başarılı oyuncu, sosyalleşmeyi ve yoga yapmayı sevdiğini açıklamıştır. At binmeyi de seven sevilen isim, boş zamanları kısıtlı olsa da o anları dolu dolu ve nitelikli geçirmeyi sevdiğini söylemiştir. Aşk, ilişki ve arkadaşlık gibi tüm ilişkilerini çok yoğun duygularla yaşadığını ifade eden Deniz Bolışık, ilişkilerini derin yaşadığını dile getirmiştir.

Aşkı ise kendini sonsuz bir tatilde hissetme duygusu olarak tanımlayan oyuncu yaşamdan beraber keyif alarak, beraber değişerek ve beraber ilerleyebilmeyi hissetmek hislerinin kendisini heyecanlandırdığını söylemiştir. Aşktaki iniş çıkışlar da oyuncuya göre ilişkileri beslemektedir ve çok önemlidir.