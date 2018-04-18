Deniz Akkaya 12 yıl aradan sonra podyumda

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - ÜNLÜ model Deniz Akkaya, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir defilede podyuma çıktı.

Modacı Barış Avcı, 2018 İlkbahar-Yaz sezonuna ait “Bir Zamanlar” adını verdiği özel koleksiyonunu geçtiğimiz gün düzenlenen defileyle tanıttı. Avcı’nın 70’lerden günümüze kadınların en sevdiği kesimlerden ilham alarak hazırladığı özel tasarımları sunduğu defilede ünlü model Deniz Akkaya özel konuk olarak yer aldı. Tezahürat ve alkışlarla podyuma çıkan Akkaya, 12 yıl aradan sonra ilk kez bir defilede yürüdü.