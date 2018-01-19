Demet Şener ile İbrahim Kutluay yollarını ayırdı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener , İbrahim Kutluay'ın boşanmaya yanaşmadığını söylemiş bunun ardından İbrahim Kutluay'ın ise "Boşanmak için çok para istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberlerinin ardından İbrahim Kutluay, eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, boşanma davası kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukların aylık 7 bin TL nafaka ödeyecek.