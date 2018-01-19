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Demet Şener ile İbrahim Kutluay yollarını ayırdı

Birbirlerini çok severek evlenen eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay arasındaki gerilim sona erdi..İki tarafta birbirlerini yalanlayarak boşanma süresini uzatıyor.

19 Ocak 2018 Cuma 16:41
Demet Şener ile İbrahim Kutluay yollarını ayırdı

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın İstanbul 14. Aile Mahkemesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz günlerde Demet Şener , İbrahim Kutluay'ın boşanmaya yanaşmadığını söylemiş bunun ardından İbrahim Kutluay'ın ise  "Boşanmak için çok para istiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık haberlerinin ardından İbrahim Kutluay, eski eşine 1 milyon 300 bin TL tazminat, boşanma davası kesinleşinceye kadar aylık 13 bin lira tedbir nafakası,  çocukların aylık 7 bin TL nafaka  ödeyecek.

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