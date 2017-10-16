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Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !

Birbirlerini çok severek evlenen eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay arasındaki gerilim devam ediyor.İki tarafta birbirlerini yalanyarak boşanma süresini uzatıyor.Son olarak İbrahim Kutluay'ın 'para istiyor' sözlerine Demet Şener'den sert bir yanıt geldi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:21
Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki restleşme !

Eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay arasında kılıçlar çekildi ..Demet Şener , İbrahim Kutluay'ın boşanmaya yanaşmadığını söylemiş bunun ardından İbrahim Kutluay'ın ise  "Boşanmak için çok para istiyor" ifadelerini kullanmıştı.Bu sözlerin ardından adete çılgına dönen Demet Şener sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Demet Şener'in İbrahim Kutluay Açıklamaları

"İki insan çeşidi vardır.Zaman geçtikçe hatalarıyla yüzleşen , zaman geçtikçe yüzsüzleşen" ifadelerini kullanana Demet Şener sözlerine şu şekilde devam etti. "Yaşadıklarımın 10'da birini bilmiyorsunuz.Ben affettim.Onu Allah affetsin.Avukatına bu yüzsüz açıklamayı yaptımasına ise şaşırıyorum.16 yıl boyunca çalışmaya devam etseydim bu paraların çok daha fazlasını kazanırdım zaten.Tazminatlar kişinin mal varlığına göre istenir.Koskaca Kezban Hatemi ve Aslı Hatemi de herhalde bu tazminatı kafasına göre uydurmadı.Bahsettiğimiz kişi devlet memuru değil." açıklamalarında bulundu.

Son Güncelleme: 16.10.2017 16:32
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