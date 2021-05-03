Demet Özdemir’in Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinden Sonraki Projesi Nedir?

TRT 1 ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs isimli televizyon dizisi projesi hakkında yeni bir karar alındığı bilgisine ulaşıldı. Başarılı dizi TRT 1 ekranlarında seyirci kitlesi ile buluştu. İlk günden beri büyük bir ilgi ile takip edilmekte olan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan dizinin setinin taşınması kararı gündeme geldi ve bu konu hakkında neler yapılacağı merak edildi. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Gülper Özdemir ve Tayanç Ayaydın'ın rol aldığı proje 1960'lı yılların başından 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar olan süreci anlatıyor.

Dizide dramatik olaylar ve heyecanlı sahneler ele alınırken hikayesi de oldukça ilgi çeken yapım adına hem ekip hem de tüm oyuncular çekimler için yılbaşından hemen sonra Kıbrıs adasına gitmişti. Salgın koşulları sebebiyle yapılan yolculuk ardından tüm oyuncular ve tüm ekip 10 günlük bir süre ile karantina altına alınmış ve daha sonra çekimlerin başladığı ifade edilmişti. Oyuncular ailelerinden, sevdiklerinden uzakta kalarak ve zorluk salgın sürecinde çekimlere katılarak görevlerini yapmıştı ve çekimler bugüne kadar devam edilmişti.

Fakat devam eden pandemi süreci sebebiyle ve yaşanan zorlukların getirmiş olduğu koşullar nedeniyle başarılı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın çekimlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye taşınmasına karar verildiği öğrenildi. Yapımcılığını TMC Film’in üstlendiği projenin çekileceği yer de açıklandı ve bu yer oldukça ilgi çekici olarak değerlendirildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yapmış olduğu haber ile Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimlerinin Ayvalık'ta devam etmesi yönünde planlar yapıldığını bildirdi. Kıbrıs ardından Ayvalık’ın da hikayenin dokusuna uygun ve dönem şartlarını taşıyan bir yapım olması sebebiyle buranın seçildiği açıklandı. Bunun yanı sıra başarılı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 52. bölümü ile final yapacağı da konuşulan konular arasında yer alıyor.