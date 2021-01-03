Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Yılın aşk bombası patladı!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Daha öncede aşk yaşadıkları iddia edilmiş hatta beraber görüntülenmişlerdi fakat her seferinde yalanlamışlardı.

Bu sefer yakalandılar!

2021'in ilk aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk yaşıyor. İklinin yılbaşını beraber Çeşme'de geçirdikleri iddia edildi.İddialara göre ise çift otelden çıkarken yakalandı. Bu çıkan aşk haberlerinden sonra ikilinin ne açıklama yapacağı ise merak ediliyor. Çiftin artık aşklarını ilan etmesi bekleniyor.

O Ses Türkiye yılbaşı özel çekimlerine katılan Demet Özdemir'i Oğuzhan Koç'unda yalnız bırakmadığı da ortaya çıktı. Ayrıca Oğuzhan Koç'un sevgisiline yakın olmak için evini taşıdığı da iddialar arasında.

Daha önce beraber görüntülendiklerinde Demet Özdemir çıkan aşk haberlerinden sonra açıklamada bulunmuş ve Oğuzhan Koç'un arkadaşı olduğunu söylemişti. Bu çıkan aşk haberlerinden sonra Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ise yakın arkadaşı Demet Özdemir'i takipten çıkartması aşk iddialarını güçlendirmişti.

Adı sürekli aşk haberleri ile çıkan Demet Özdemir ise çıkan haberlere karşı sessizliğini bozup artık isyan etmişti. Can Yaman, Kerem Bursin ve Kaan Yıldırım gibi yakışıklı oyuncularlada aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun üzerine instagram hesabından uzun bir açıklama yaparak hayatında kimse olmadığını ifade ederek "Size göre 3 günde bir sevgili değiştirip, başkalarıyla berabermişim gibi görünsem de uzun zamandır bir ilişkim yok" açıklamasında bulunmuştu.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un hayranları ise ikiliyi çok yakıştırarak sosyal medyada birçok yorum yaptı. Hatta ikiliden artık fotoğraflar yayınlanması isteniliyor. Demet Özdemir bu sefer çıkan yılbaşında beraber Çesme'de oldukları iddiasına ne yanıt verecek merak ediliyor. İkiliden güzel haber gelir mi yoksa iddiaları yalanlama mı hep beraber göreceğiz. İkiliden konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 12:16